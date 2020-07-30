"Söke söke aldık"
Ahmet Ağaoğlu, “Bize hiçbir şey altın tepside sunulmadı. Söke söke, kopara kopara kupayı aldık” şeklinde konuştu.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kupayı söke söke aldıklarını söyledi. Bordo-mavili takımın her zaman haksızlıklarla karşı karşıya kaldığını vurgulayan Ağaoğlu," Sahada verdiğiniz mücadele yeterli kalmıyor. Burada Trabzonspor'un özelliği ön plana çıkıyor. Haksızlıklar, adaletsizlikler, emeğe saygısızlığın hakim olduğu bir ortam. Bize hiçbir şey altın tepside sunulmadı. Söke söke, kopara kopara kupayı aldık. Bu kupanın bizim için anlamı çok büyük. Bu başarı tamamen oyuncuların. Biz onların rahatını sağlamaya çalıştık. TFF'nin aldığı kararlarla ilgili konuşmak istemiyorum. Neredeyse asgari ücretlinin 20 yıllık maaşını ceza olarak ödedik. Yarın veya bayramın ilk günü açıklama yapacağım" dedi.
- 30.7.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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