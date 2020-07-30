"Söke söke aldık"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kupayı söke söke aldıklarını söyledi. Bordo-mavili takımın her zaman haksızlıklarla karşı karşıya kaldığını vurgulayan Ağaoğlu," Sahada verdiğiniz mücadele yeterli kalmıyor. Burada Trabzonspor'un özelliği ön plana çıkıyor. Haksızlıklar, adaletsizlikler, emeğe saygısızlığın hakim olduğu bir ortam. Bize hiçbir şey altın tepside sunulmadı. Söke söke, kopara kopara kupayı aldık. Bu kupanın bizim için anlamı çok büyük. Bu başarı tamamen oyuncuların. Biz onların rahatını sağlamaya çalıştık. TFF'nin aldığı kararlarla ilgili konuşmak istemiyorum. Neredeyse asgari ücretlinin 20 yıllık maaşını ceza olarak ödedik. Yarın veya bayramın ilk günü açıklama yapacağım" dedi.