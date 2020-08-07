Uğurcan Çakır Sheffield United'da! İşte bonservis bedeli
Trabzonspor'un parlayan yıldızı Uğurcan Çakır'ın yeni adresi İngiltere Premier Lig olacak. Ada ekibi Sheffield United, bordo-mavili takımdan Uğurcan Çakır'a talip oldu. İngiliz ekibi, genç yıldız için bordo-mavili kulüple büyük ölçüde anlaşma sağladı. Fırtına'daki son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. Sel, "Bonuslarla birlikte 22 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 15 payla büyük ölçüde anlaşmaya varıldı" ifadelerini kullandı.
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