Fırtına’ya corona şoku

Trabzonspor, bir futbolcusunun corona virüsüne yakalandığını belirtti. Resmi siteden yapılan açıklamada "Trabzon'da bulunan A Takım oyuncularımızdan birinin COVID-19 belirtileri hissetmesi nedeniyle yaptırdığı PCR testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan futbolcumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine bağlanmıştır" denildi.