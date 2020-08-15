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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Fırtına’ya corona şoku

Fırtına’ya corona şoku

, bir futbolcusunun corona virüsüne yakalandığını belirtti. siteden yapılan açıklamada "'da bulunan A Takım oyuncularımızdan birinin COVID-19 belirtileri hissetmesi nedeniyle yaptırdığı testi pozitif çıkmıştır. sağlık durumu iyi olan futbolcumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine bağlanmıştır" denildi.

, bir futbolcusunun corona virüsüne yakalandığını belirtti. siteden yapılan açıklamada "'da bulunan A Takım oyuncularımızdan birinin COVID-19 belirtileri hissetmesi nedeniyle yaptırdığı testi pozitif çıkmıştır. sağlık durumu iyi olan futbolcumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine bağlanmıştır" denildi.

  1. 15.8.2020
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