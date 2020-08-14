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14 Ağustos 2020, Cuma
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Son dakika: 'da bir futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı

Son dakika: Trabzonspor'da bir futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı

Son dakika haberine göre; , sosyal medyadan yaptığı açıklama ile bir futbolcusunun corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

'nin ve 'ın ardından 'da da corona virüsü şoku yaşanıyor. Bordo mavili kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile bir futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Kulübün açıklamasında, "'da bulunan A takımımızdaki bir oyuncumuzun, COVID-19 belirtileri hissetmesi nedeniyle yaptırdığı PCR testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan futbolcumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor'da corona virüsü şoku!

  1. 14.08.2020
  2. Güncelleme: 14.08.2020 14:10
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