Son dakika: Trabzonspor'da bir futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı
Son dakika haberine göre; Trabzonspor, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile bir futbolcusunun corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın ardından Trabzonspor'da da corona virüsü şoku yaşanıyor. Bordo mavili kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile bir futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Kulübün açıklamasında, "Trabzon'da bulunan Futbol A takımımızdaki bir oyuncumuzun, COVID-19 belirtileri hissetmesi nedeniyle yaptırdığı PCR testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan futbolcumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Trabzon'da bulunan Futbol A takımımızdaki bir oyuncumuzun, COVID-19 belirtileri hissetmesi nedeniyle yaptırdığı PCR testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan futbolcumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır.— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 14, 2020
Detaylar?? https://t.co/6GcDmTbqPC pic.twitter.com/sDs5hLKrEs
- 14.08.2020
- Güncelleme: 14.08.2020 14:10
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Trabzonspor'da bir futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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