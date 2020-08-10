Trabzonspor'dan kıran kırana pazarlık! Novak'ın yerine Hojer geliyor

Fırtına'da sözleşmesi sona eren Filip Novak ile yollar ayrılmıştı. Bordo-mavililer, Çekyalı sol bekin gidişinin ardından bu bölge için birçok alternatifle görüşmelere başlamıştı. Hatta Fluminense forması giyen Marlon ile anlaşmaya da varılmıştı. Ancak Karadeniz ekibinin listesinde ilk sırada Casper Hojer Nielsen var. Trabzonspor, önceliği Aarhus'un sol bekine verdiği için Marlon'u bekletiyor. Danimarka kulübüyle de pazarlıklar kıran kırana şekilde devam ediyor.

TEKLİFE SICAK YAKLAŞIYOR

Casper Hojer Nielsen'in Trabzonspor'un teklifine sıcak yaklaştığı, iki kulübün anlaşması durumunda seve seve bordo-mavili formayı giyeceği belirtildi. 25 yaşındaki sol bek, teknik direktör Eddie Newton'ın yeni sistemine uygun biri. Hücumda eski sol bek Novak kadar etkili olan başarılı oyuncu, savunma hamleleriyle de dikkat çekiyor. Trabzonspor, Aarhus ile yaptığı pazarlıkları olumlu sonuçlandırabilirse söz kestiği Fluminense'li Marlon'a olan ilgisini geri çekecek.

İSTİKRAR ABİDESİ

Fırtına'nın kadrosuna katmak istediği Casper Hojer Nielsen dayanıklılığıyla bilinen bir isim. 25 yaşındaki futbolcu geçen sezon Aarhus formasıyla 37 maça çıktı. 4 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

DURAN TOP ÜSTADI

Karadeniz ekibinin renklerine bağlamak için uğraştığı Casper Hojer Nielsen duran toplardan da takımına ciddi katkı sağlıyor. Frikikleri, kornerleri ve serbest vuruşlardan kestiği toplar ciddi tehlike.

SOL AYAĞI RAKET GİBİ

Casper Hojer Nielsen müthiş bir sol ayağa sahip. Çok sert şutları var. Orta yeteneği de bir hayli yüksek. Trabzonspor onun hücumdaki etkisinden de faydalanmayı hedefliyor