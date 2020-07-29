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29 Temmuz 2020, Çarşamba
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da kralı!

Uzatmaların da kralı!

’in en skorer oyuncusu olan Sörloth, ilk ve ikinci devrelerin uzatma bölümlerinde 5 gol attı. Bu kategoride de rakiplerini solladı.

ekibinin yıldızı Alexander Sörloth 2019-20 sezonunda maçların ilave sürelerinde tam 5 defa ağları sarstı. 'de atılan 875 golün 98'i maçların ilk ve ikinci 45 dakikalarının uzatma bölümünde geldi. Uzatmalarda en çok golü kaydederken, en fazla rakip ağları sarsan futbolcu da Sörloth oldu. 24 yaşındaki futbolcu ilave sürelerde 5 gole imzayı attı. Norveçli forveti 4'er golle 'dan Mustapha Yatabare, Alanyaspor'dan ile sezona 'da başlayıp, 'da tamamlayan Jahovic izliyor.

Sörloth kupada da takımının en golcü ismi. 6 defa ağları sarstı. Devre arasında takımdan ayrılan Sturridge'nin 3 golü var.

Alanyaspor, Sörloth'un bu sezon gol atamadığı 4 takımdan biri. Bu zinciri kırmak istiyor.
  1. 29.7.2020
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