Uzatmaların da kralı!
Süper Lig’in en skorer oyuncusu olan Sörloth, ilk ve ikinci devrelerin uzatma bölümlerinde 5 gol attı. Bu kategoride de rakiplerini solladı.
Sörloth kupada da takımının en golcü ismi. 6 defa ağları sarstı. Devre arasında takımdan ayrılan Sturridge'nin 3 golü var.
Alanyaspor, Sörloth'un bu sezon gol atamadığı 4 takımdan biri. Bu zinciri kırmak istiyor.
- 29.7.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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