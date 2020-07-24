Trabzonspor'un Kayserispor maçı kadrosu belli oldu! Nwakaeme...
Süper Lig'in 34. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un maçı kamp kadrosu belli oldu. Bordo-mavili takımda yıldız futbolcu Nwakame sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.
Sezonu Hes Kablo Kayserispor maçı ile kapacayacak olan Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu. Sakatlığını bulunan Nwakaeme kadroda yer almadı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Süper Lig Cemil Usta Sezonunun 34. haftasında oynayacağımız Kayserispor maçı kamp kadromuz belli oldu. Buna göre kafilemiz şu futbolcularımızdan oluşuyor;
UĞURCAN ÇAKIR
ERCE KARDEŞLER
ARDA AKBULUT
HÜSEYİN TÜRKMEN
GASTON CAMPI
MANUEL DA COSTA
MAJID HOSSEINI
JOAO PEREIRA
KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ
SERKAN ASAN
ABDURRAHİM DURSUN
FILIP NOVAK
DOĞAN ERDOĞAN
ABDULKADİR PARMAK
BADOU NDIAYE
GUILHERME
ABDÜLKADİR ÖMÜR
BİLAL BAŞACIKOĞLU
YUSUF SARI
ALEXANDER SÖRLOTH
CALEB EKUBAN
KORAY KILINÇ
- 24.07.2020
- Güncelleme: 24.07.2020 20:09
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