Trabzonspor'un Kayserispor maçı kadrosu belli oldu! Nwakaeme... - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
24 Temmuz 2020, Cuma
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'un maçı kadrosu belli oldu! Nwakaeme...

Trabzonspor'un Kayserispor maçı kadrosu belli oldu! Nwakaeme...

'in 34. haftasında ile karşılaşacak olan 'un maçı kamp kadrosu belli oldu. Bordo-mavili takımda yıldız futbolcu Nwakame sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Sezonu Hes Kablo maçı ile kapacayacak olan 'un kamp kadrosu belli oldu. Sakatlığını bulunan Nwakaeme kadroda yer almadı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Cemil Usta Sezonunun 34. haftasında oynayacağımız Kayserispor maçı kamp kadromuz belli oldu. Buna göre kafilemiz şu futbolcularımızdan oluşuyor;

UĞURCAN ÇAKIR

ERCE KARDEŞLER

ARDA AKBULUT

HÜSEYİN TÜRKMEN

GASTON CAMPI

MANUEL DA COSTA

MAJID HOSSEINI

JOAO PEREIRA

KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ

SERKAN ASAN

ABDURRAHİM DURSUN

FILIP NOVAK

DOĞAN ERDOĞAN

ABDULKADİR PARMAK

BADOU NDIAYE

GUILHERME

ABDÜLKADİR ÖMÜR

BİLAL BAŞACIKOĞLU

YUSUF SARI

ALEXANDER SÖRLOTH

CALEB EKUBAN

KORAY KILINÇ

  1. 24.07.2020
  2. Güncelleme: 24.07.2020 20:09
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