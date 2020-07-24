Abdullah Avcı yönetime garanti verdi! "Trabzonspor'u coştururum" - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
24 Temmuz 2020, Cuma
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yönetime garanti verdi! "'u coştururum"

Abdullah Avcı yönetime garanti verdi! "Trabzonspor'u coştururum"

devi 'un kurmayları dün ’da 57 yaşındaki hoca ile masaya oturdu. Detaylı sunum yapan ve projesini anlatan , takımı başarıya taşıyacağını söyledi.

yönetimi, Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırdıktan sonra vakit kaybetmeden yeni hocayı belirlemek için çalışmalara başlamıştı. Gelecek sezon planlaması için elini çabuk tutmaya kararlı olan yönetim, hoca belirsizliğine en geç önümüzdeki hafta sonuna kadar son noktayı koymayı hedefliyor. devinin kurmayları bu doğrultuda ilk önce ile temas kurmuş ve taraflar birbirlerinin şartlarını öğrenmişti. Bu konuşmadan sonra 57 yaşındaki hoca, ekibini 'da toplamış ve takım hakkında detaylı bir sunum hazırlamak istediğini söylemişti. Trabzonspor ile Avcı dün bu kez yüz yüze masaya oturdu. Detaylı bir sunum yapan ve projelerini anlatan Avcı'nın sürekli takımı başarıya taşıyacağına vurgu yaptığı öğrenildi.

BÜTÜN ADAYLAR DİNLENECEK
Ancak bordo-mavili yönetim, listesindeki diğer adayları dinlemeden kesin bir karar vermek istemiyor. Bu nedenle Avcı dışındaki isimlerle de temas kurulacak ve en uygun adaya imza attırılacak. Bu arada ile yarın maç olduğu için yine düşünülen isimlerden olan Prosinecki ile henüz bir görüşme yapılmadı. , ve Bayram Bektaş'ın da bordo-mavili takımın listesindeki isimler olduğu iddia edilirken, taraftarlar özellikle sosyal medya üzerinden Şota'ya tekrar Trabzonspor'a gelmesi için mesajlar atıyor. Bu adaylar arasında takımı başarıya taşıyacak en uygun teknik adamla imzaların atılacağı ve yeni sezon için hazırlıklara başlanacağı dile getiriliyor.

EN İYİ 37'NCİ HOCA OLMUŞTU
teknik direktörü Abdullah Avcı, İngiliz Dergisi FourFourTwo tarafından 2018'in dünyada en iyi 50 teknik direktörü listesinde 37. sırada yer almıştı. Dergide, Avcı için yapılan yorumda, "Abdullah Avcı'nın müthiş taktik zekasına büyük saygı duyuluyor. 2017'de ligi ikinci, 2018'de üçüncü bitiren Başakşehir, bu sezon da şampiyonluk için mücadele veriyor" denilmişti.

  1. 24.7.2020
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