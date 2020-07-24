Abdullah Avcı yönetime garanti verdi! "Trabzonspor'u coştururum"
Karadeniz devi Trabzonspor'un kurmayları dün Bodrum’da 57 yaşındaki hoca ile masaya oturdu. Detaylı sunum yapan ve projesini anlatan Abdullah Avcı, takımı başarıya taşıyacağını söyledi.
Trabzonspor yönetimi, Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırdıktan sonra vakit kaybetmeden yeni hocayı belirlemek için çalışmalara başlamıştı. Gelecek sezon planlaması için elini çabuk tutmaya kararlı olan yönetim, hoca belirsizliğine en geç önümüzdeki hafta sonuna kadar son noktayı koymayı hedefliyor. Karadeniz devinin kurmayları bu doğrultuda ilk önce Abdullah Avcı ile temas kurmuş ve taraflar birbirlerinin şartlarını öğrenmişti. Bu konuşmadan sonra 57 yaşındaki hoca, ekibini Bodrum'da toplamış ve takım hakkında detaylı bir sunum hazırlamak istediğini söylemişti. Trabzonspor ile Avcı dün bu kez yüz yüze masaya oturdu. Detaylı bir sunum yapan ve projelerini anlatan Avcı'nın sürekli takımı başarıya taşıyacağına vurgu yaptığı öğrenildi.
BÜTÜN ADAYLAR DİNLENECEK
Ancak bordo-mavili yönetim, listesindeki diğer adayları dinlemeden kesin bir karar vermek istemiyor. Bu nedenle Avcı dışındaki isimlerle de temas kurulacak ve en uygun adaya imza attırılacak. Bu arada Kayserispor ile yarın maç olduğu için yine düşünülen isimlerden olan Prosinecki ile henüz bir görüşme yapılmadı. Şota Arveladze, Tayfun Korkut ve Bayram Bektaş'ın da bordo-mavili takımın listesindeki isimler olduğu iddia edilirken, taraftarlar özellikle sosyal medya üzerinden Şota'ya tekrar Trabzonspor'a gelmesi için mesajlar atıyor. Bu adaylar arasında takımı başarıya taşıyacak en uygun teknik adamla imzaların atılacağı ve yeni sezon için hazırlıklara başlanacağı dile getiriliyor.
EN İYİ 37'NCİ HOCA OLMUŞTU
Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı, İngiliz Dergisi FourFourTwo tarafından 2018'in dünyada en iyi 50 teknik direktörü listesinde 37. sırada yer almıştı. Dergide, Avcı için yapılan yorumda, "Abdullah Avcı'nın müthiş taktik zekasına büyük saygı duyuluyor. 2017'de ligi ikinci, 2018'de üçüncü bitiren Başakşehir, bu sezon da şampiyonluk için mücadele veriyor" denilmişti.
- 24.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Abdullah Avcı yönetime garanti verdi! "Trabzonspor'u coştururum" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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