Trabzonspor'dan flaş Alexander Sörloth kararı!

İlk görüşmede, "Sezon sonu görüşelim" diyen 1.94 boyundaki kule, "Trabzonspor'un bana yaptığı katkıyı görmezden gelmem mümkün değil, yeniden anlaşabiliriz" ifadesini kullandı. Bunun üzerine yapılan temaslarda önemli mesafe kat edildi. Norveçli santrforun 6 milyon euro'ya bonservisini alacak olan yönetim, serbest kalma maddesini de en az 15 milyon euro'ya çekmeyi planlıyor.



C. PALACE KADAR GOL ATTI

Süper Lig'de de bitime bir hafta kala krallık yarışında zirvede yer alan Sörloth (23), bu sezon lig ve kupada toplamda 31 gol kaydeden eski takımı Crystal Palace kadar sahne aldı. İngiliz ekibi, toplam 39 maçta ligde 30, kupada ise 1 gol kaydederken, Sörloth ise 47 müsabakada 31 kez fileleri sarstı ve 9 asistlik performans sergiledi.