Trabzonspor'dan flaş Alexander Sörloth kararı! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
24 Temmuz 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan flaş Alexander Sörloth kararı!

'dan flaş Alexander Sörloth kararı!

Trabzonspor'dan flaş Alexander Sörloth kararı!

devinin sezon başında kulübünden iki yıllığına 750 bin euro'ya kiraladığı Alexander Sörloth'un sözleşmesinde 'Serbest kalma' maddesinin olduğu ortaya çıkmıştı. Bordo-mavili yönetim bunun üzerine 24 yaşındaki forvetin 9 milyon euro'luk serbest kalma maddesini yükseltmeye karar verdi.

İlk görüşmede, "Sezon sonu görüşelim" diyen 1.94 boyundaki kule, "'un bana yaptığı katkıyı görmezden gelmem mümkün değil, yeniden anlaşabiliriz" ifadesini kullandı. Bunun üzerine yapılan temaslarda önemli mesafe kat edildi. Norveçli santrforun 6 milyon euro'ya bonservisini alacak olan yönetim, serbest kalma maddesini de en az 15 milyon euro'ya çekmeyi planlıyor.

C. PALACE KADAR GOL ATTI
'de de bitime bir hafta kala krallık yarışında zirvede yer alan Sörloth (23), bu sezon lig ve kupada toplamda 31 gol kaydeden eski takımı kadar sahne aldı. İngiliz ekibi, toplam 39 maçta ligde 30, kupada ise 1 gol kaydederken, Sörloth ise 47 müsabakada 31 kez fileleri sarstı ve 9 asistlik performans sergiledi.

  1. 24.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'dan flaş Alexander Sörloth kararı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA