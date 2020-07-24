Nwakaeme Türkiye Kupası finalinde sahada olacak! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
24 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler Trabzonspor Nwakaeme Türkiye Kupası finalinde sahada olacak!

finalinde sahada olacak!

Nwakaeme Türkiye Kupası finalinde sahada olacak!

’de son oynanan maçında sakatlanan Nijeryalı futbolcu , yarınki karşılaşmasında forma giyemeyecek. Özel tedavi programı uygulanan 31 yaşındaki sol kanat henüz idmanlara başlamadı. Nwakaeme, çarşamba günü ile oynanacak finaline yetişecek.

'de son oynanan maçında sakatlanan Nijeryalı futbolcu , yarınki karşılaşmasında forma giyemeyecek. Özel tedavi programı uygulanan 31 yaşındaki sol kanat henüz idmanlara başlamadı. Nwakaeme, çarşamba günü ile oynanacak finaline yetişecek.

  1. 24.7.2020
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