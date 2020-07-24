Nwakaeme Türkiye Kupası finalinde sahada olacak!

Süper Lig'de son oynanan Konyaspor maçında sakatlanan Nijeryalı futbolcu Nwakaeme, yarınki Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Özel tedavi programı uygulanan 31 yaşındaki sol kanat henüz idmanlara başlamadı. Nwakaeme, çarşamba günü Alanyaspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline yetişecek.