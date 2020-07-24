Erdi’yi izlediler

Keçıörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, 23 yaşındaki stoper Erdi Dikmen'i Trabzonspor'un takip ettiğini açıkladı. Özbalta, "Erdi için Trabzonspor, Başakşehir ve Gençlerbirliği'nden birçok yetkili maçlarımızı izledi" dedi.