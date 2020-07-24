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24 Temmuz 2020, Cuma
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Erdi’yi izlediler

Erdi’yi izlediler

, 23 yaşındaki stoper 'i 'un takip ettiğini açıkladı. Özbalta, "Erdi için Trabzonspor, ve 'nden birçok yetkili " dedi.

Keçıörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, 23 yaşındaki stoper 'i 'un takip ettiğini açıkladı. Özbalta, "Erdi için Trabzonspor, ve 'nden birçok yetkili " dedi.

  1. 24.7.2020
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