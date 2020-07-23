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23 Temmuz 2020, Perşembe
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Kanga geliyor

Kanga geliyor

Başkan Ağaoğlu’nun “4 oyuncuyla ön protokol yaptık” dediği isimlerden biri . 29 yaşındaki Gabonlu orta saha artık bordo-mavili formayı terletecek.

Yeni kadro planlamasını çok önceden yapmaya başlayan ve transferde düğmeye basan , yeni sezona en hazır takım olarak girmeyi hedefliyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu da geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında sinyali vermiş, "4 oyuncuyla prensipte anlaştık" demişti. Bu isimlerden biri belli oldu. Öncelikli takviye yapılacak olan bölge orta saha. Anlaşılan oyuncu da taraftarlar için tanıdık bir isim: . Sezon başında ile oynanan Avrupa Ligi ön elemesinde müthiş bir performans gösteren Kanga, iki maçta bir gol, iki asistlik skor katkısı sağlamıştı. O günden beri Trabzonsporlular'ın transferini çok istediği Gabonlu orta saha ile ön protokol yapıldı. Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki yıldız, merkezde 8 ve 10 numara pozisyonlarında forma giyiyor. Kanga, pek çok teklif olmasına rağmen aylar önce Trabzonspor'a verdiği sözü tuttu. İş artık resmi imzaya kaldı.

GÖZÜ İNGİLTERE'DE
Ön libero için çok ciddi bir çalışma yürüten bordo-mavililer, 'in ayrılığı ve Ndiaye'nin geleceğinin belirsiz olması nedeniyle takımın merkezi için titiz hareket ediyor. Sörloth ve Ekuban gibi gelecek vadeden oyuncuların yanı sıra Obi Mikel, Sturridge ve Ndiaye gibi yıldızları 'den kadrosuna katan Trabzonspor, yeni sezonda da İngiltere piyasasına ağırlık verecek.

  1. 23.7.2020
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