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23 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler Trabzonspor İşte Fırtına'nın Abdullah Avcı planı!

İşte 'un planı!

İşte Trabzonspor'un Abdullah Avcı planı!

Şampiyonluğu 'e kaptıran , Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırmasından sonra 4 teknik adamı gündemine aldı. ’nın, ekibini hemen ’da topladığı ve kapsamlı bir çalışma sonrası bordo-mavili yönetime projelerini sunacağı belirtildi. Bu görüşme sonrasında somut bir anlaşma yapılabilecek.

Şampiyonluğu 'e kaptıran , Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırmasından sonra 4 teknik adamı gündemine aldı. Yerli hocalar listesinin ilk sırasında bulunan , ekibine gelmeye dünden razı. Bordo-mavililerin kurmayları ilk teması 57 yaşındaki çalıştırıcı ile kurdu. Ön görüşme şeklinde geçen konuşmada taraflar birbirlerinin fikirlerini öğrendi, yol haritası belirledi. Bu görüşme sonrası tecrübeli teknik adamın 'da ekibini topladığı ve takımla ilgili bazı çalışmalar yapacağı dile getirildi. Avcı'nın somut çalışmalar sonrası Trabzonsporlu yetkililerle yüz yüze geleceği ve projelerini masaya koyacağı vurgulanıyor.

HERKESTEN BİR ADIM ÖNDE
Ardından da görüşmelerin seyrinin iyice netleşmesi gelmesi bekleniyor. Bütün bu gelişmeler yaşanırken, yöneticiler teknik direktör arayışları ile ilgili şimdilik değerlendirmede bulunmayacaklarını ancak şu an itibariyle anlaşılan bir ismin bulunmadığını net şekilde ifade etti. Gündemdeki tüm hocalarla temas kurulması ve ardından kesin kararın verilmesi bekleniyor. Ancak Avcı'nın bir adım önde olduğu belirtiliyor. Bu arada bordo-mavililerin gündeminde yer alan Şota'ya da 'dan eski dostlarından birçok telefon gittiği ancak genç teknik adamın, Özbekistan'da kalma fikrini koruduğu öğrenildi.
Yunus Emre

SİSTEM ADAMI
A 'ın ardından Başakşehir'in yolunu tutan ve daha sonra ile başladığı bu sezonda 24 Ocak'ta yollarını ayıran Abdullah Avcı şu anda boşta. 57 yaşındaki teknik adamın projelerle hareket ettiği biliniyor.

  1. 23.7.2020
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