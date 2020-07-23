İşte Trabzonspor'un Abdullah Avcı planı!

Şampiyonluğu Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırmasından sonra 4 teknik adamı gündemine aldı. Yerli hocalar listesinin ilk sırasında bulunan Abdullah Avcı, Karadeniz ekibine gelmeye dünden razı. Bordo-mavililerin kurmayları ilk teması 57 yaşındaki çalıştırıcı ile kurdu. Ön görüşme şeklinde geçen konuşmada taraflar birbirlerinin fikirlerini öğrendi, yol haritası belirledi. Bu görüşme sonrası tecrübeli teknik adamın Bodrum'da ekibini topladığı ve takımla ilgili bazı çalışmalar yapacağı dile getirildi. Avcı'nın somut çalışmalar sonrası Trabzonsporlu yetkililerle yüz yüze geleceği ve projelerini masaya koyacağı vurgulanıyor.



HERKESTEN BİR ADIM ÖNDE

Ardından da görüşmelerin seyrinin iyice netleşmesi gelmesi bekleniyor. Bütün bu gelişmeler yaşanırken, yöneticiler teknik direktör arayışları ile ilgili şimdilik değerlendirmede bulunmayacaklarını ancak şu an itibariyle anlaşılan bir ismin bulunmadığını net şekilde ifade etti. Gündemdeki tüm hocalarla temas kurulması ve ardından kesin kararın verilmesi bekleniyor. Ancak Avcı'nın bir adım önde olduğu belirtiliyor. Bu arada bordo-mavililerin gündeminde yer alan Şota'ya da Trabzon'dan eski dostlarından birçok telefon gittiği ancak genç teknik adamın, Özbekistan'da kalma fikrini koruduğu öğrenildi.

Yunus Emre SEL



SİSTEM ADAMI

A Milli Takım'ın ardından Başakşehir'in yolunu tutan ve daha sonra Beşiktaş ile başladığı bu sezonda 24 Ocak'ta yollarını ayıran Abdullah Avcı şu anda boşta. 57 yaşındaki teknik adamın projelerle hareket ettiği biliniyor.

