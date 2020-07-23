Zirve Çimşir’in
Trabzonspor son sekiz yılın en iyi dönemlerinden birini geçirirken, F.Bahçe’yi bir sezonda 3 kez yenen Hüseyin Çimşir de görev yapan son 10 hoca arasında en iyi puan ortalamasını yakalayan isim oldu.
Ligin bitimine bir hafta kala yolların ayrıldığı teknik direktör Hüseyin Çimşir, hem göreve geliş hem de ayrılış sürecinde bordo-mavili renklere olan bağlılığını net bir şekilde ortaya koydu. Ünal Karaman'dan sonra kendisine verilen ağır sorumluluğu hemen üstlenen ve salgın arasına kadar olan süreçte saha sonuçlarıyla çok önemli bir performans ortaya koyan 41 yaşındaki hoca, ardından yaşanan sakatlıklar, oyuncuların düşen bireysel performansları ve en önemlisi hakem hatalarıyla ağır bir yara aldı. Bu nedenlerle ligin bitimine bir hafta kala yönetim kurulu ile masaya oturan Çimşir, hiçbir talepte bulunmadan, sözleşmesi gereği alabileceği yüksek rakamları gündeme dahi getirmeden, "Kulübün zarar görmesini istemiyorum" diyerek veda etti.
Görevdeyken ve ayrılışında kulübe olan bağlılığı ile dikkat çeken Çimşir, ayrıca takımı çalıştıran son 10 teknik adam arasında en iyi puan ortalamasını yakalayan isim oldu. Trabzonspor, Şenol Güneş'in 4. döneminde 2009-10'un 20. haftasından 2012-13 sezonunun 19. haftasına kadar olan sürede oynadığı 107 lig maçında 56 galibiyet, 30 beraberlik ve 21 mağlubiyetle 1.85'lik ortala yakalamış ve en başarılı hoca olmuştu. Çimşir ise 16 lig maçında 8 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 6 beraberlikle 1.88 ortalamayı yakalayarak Güneş'i geride bıraktı.
F.BAHÇE'Yİ 3 KEZ YIKTI
Hüseyin Çimşir, derbilerdeki başarısı ile dikkat çekti. Çimşir yönetiminde Trabzonspor çıktığı 5 derbi maçta 4 galibiyet alırken, sadece Beşiktaş ile berabere kaldı ve hiç yenilmedi. F.Bahçe'yi 3 kez devirerek Şenol Güneş'in bile yapamadığını başardı.
ASLAN: BAŞARILI İŞLER YAPTI
Trabzonspor'un eski kaptanlarından Hamdi Aslan, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in başarılı bir dönem geçirdiğini söyledi. Aslan, "Hüseyin Çimşir bana göre başarılıydı. Çok kritik bir dönemde görevi aldı. Yarışın içerisinde olan bir takımın başına geçti ve aynı istikrarda devam etti. Bireysel oyuncu performanslarının düşüşü ile sorun ortaya çıktı. Oyuncu performansları normal kalabilseydi şampiyon yapacaktı. Çok zor bir tecrübeydi ve bence önemli bir kazanım oldu. İnşallah gelecek yıllarda bu takımın başına tekrar gelecektir" dedi.
- 23.7.2020
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