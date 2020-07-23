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23 Temmuz 2020, Perşembe
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Önce sonra kupa

Önce Kayseri sonra kupa

Fırtına'da yeni rota ve

Fırtına'da yeni rota ve … Öncelikle hedef cumartesi günü 'u mağlup etmek. Sarı-kırmızılı takımdan bir puan bile alınması durumunda Devler Ligi bileti cebe indirilecek. Bu moralle Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşısına çıkmak isteyen bordo-mavililer, yıllar sonra da kupayı almanın planlarını yapıyor. Ziraat Türkiye Kupası finalinde 29 Temmuz'da Alanyaspor ile karşılaşacak devi, sezonu kupa ile tamamlanın planlarını yapıyor.
  1. 23.7.2020
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