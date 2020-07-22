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Trabzonspor'da Eddie Newton yönetiminde ilk antrenman! İşte idmandan kareler
Trabzonspor'da Eddie Newton yönetiminde ilk antrenman! İşte idmandan kareler
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları devam ederken, antrenör Eddie Newton takımın başında ilk antrenmanına çıktı. İşte idmandan kareler...
22 Temmuz 2020 Çarşamba 20:38
Güncelleme: 22.07.2020 20:43
Trabzonspor, Süper Lig'in son haftasında karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
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Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.
Antrenör Eddie Newton ilk kez takımın başında idmanda yer aldı.
İşte Trabzonspor'un antrenamanından kareler...