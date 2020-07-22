Trabzonspor'da Eddie Newton yönetiminde ilk antrenman! İşte idmandan kareler - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Temmuz 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Trabzonspor'da Eddie Newton yönetiminde ilk antrenman! İşte idmandan kareler

Trabzonspor'da Eddie Newton yönetiminde ilk antrenman! İşte idmandan kareler

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları devam ederken, antrenör Eddie Newton takımın başında ilk antrenmanına çıktı. İşte idmandan kareler...

22 Temmuz 2020 Çarşamba 20:38 Güncelleme: 22.07.2020 20:43
Trabzonspor'da Eddie Newton yönetiminde ilk antrenman! İşte idmandan kareler

Trabzonspor, Süper Lig'in son haftasında karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Trabzonspor'da Eddie Newton yönetiminde ilk antrenman! İşte idmandan kareler

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.

Trabzonspor'da Eddie Newton yönetiminde ilk antrenman! İşte idmandan kareler

Antrenör Eddie Newton ilk kez takımın başında idmanda yer aldı.

İşte Trabzonspor'un antrenamanından kareler...

Trabzonspor'da Eddie Newton yönetiminde ilk antrenman! İşte idmandan kareler
Trabzonspor'da Eddie Newton yönetiminde ilk antrenman! İşte idmandan kareler
DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA