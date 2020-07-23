Dragovic önerisi
Kadrosunda 5 stoper olmasına karşın savunmasının göbeğindeki sıkıntıyı bir türlü çözemeyen Trabzonspor, yeni sezonda bu mevkiye mutlaka takviye yapacak.
Kadrosunda 5 stoper olmasına karşın savunmasının göbeğindeki sıkıntıyı bir türlü çözemeyen Trabzonspor, yeni sezonda bu mevkiye mutlaka takviye yapacak. Bordomavililere, Bayer Leverkusen formasını giyen Avusturyalı Aleksandar Dragovic'in önerildiği ortaya çıktı. 29 yaşında, 1.86 boyunda olan Dragovic'in bu sezon yeterince süre almaması nedeniyle ayrılmak istediği, menajerine 'Bana takım bul' dediği öğrenildi. Karadeniz devinin şimdilik cevap vermediği belirtildi.
- 23.7.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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