Dragovic önerisi

Kadrosunda 5 stoper olmasına karşın savunmasının göbeğindeki sıkıntıyı bir türlü çözemeyen Trabzonspor, yeni sezonda bu mevkiye mutlaka takviye yapacak. Bordomavililere, Bayer Leverkusen formasını giyen Avusturyalı Aleksandar Dragovic'in önerildiği ortaya çıktı. 29 yaşında, 1.86 boyunda olan Dragovic'in bu sezon yeterince süre almaması nedeniyle ayrılmak istediği, menajerine 'Bana takım bul' dediği öğrenildi. Karadeniz devinin şimdilik cevap vermediği belirtildi.