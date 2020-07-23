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23 Temmuz 2020, Perşembe
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Dragovic önerisi

Dragovic önerisi

Kadrosunda 5 stoper olmasına karşın savunmasının göbeğindeki sıkıntıyı bir türlü çözemeyen , bu mevkiye mutlaka takviye yapacak.

Kadrosunda 5 stoper olmasına karşın savunmasının göbeğindeki sıkıntıyı bir türlü çözemeyen , bu mevkiye mutlaka takviye yapacak. Bordomavililere, formasını giyen Avusturyalı Aleksandar Dragovic'in önerildiği ortaya çıktı. 29 yaşında, 1.86 boyunda olan Dragovic'in bu sezon yeterince süre almaması nedeniyle ayrılmak istediği, menajerine 'Bana takım bul' dediği öğrenildi. devinin şimdilik cevap vermediği belirtildi.

  1. 23.7.2020
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