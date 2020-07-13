Hüseyin Çimşir: Şansımızı son ana kadar sürdürmek istiyoruz
Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor deplasmanından 2-1 mağlup ayrılan Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir açıklamalarda bulundu. Sonuçtan dolayı çok üzgün olduklarını belirten Çimşir, ''Şansımızı son ana kadar sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Üzgün olduklarını söyleyen Çimşir, Öncelikle kaybettiğimiz için çok üzgünüz, özür diliyoruz. Denizlispor'u tebrik ediyoruz, maçla ilgili çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. İki maçımız kaldı, o maçlara bakacağız ve sonrasını göreceğiz. Bir hata varsa o benim hatamdır, demek ki beceremedim. Şansımızı son ana kadar sürdürmek istiyorum" dedi.
- 13.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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