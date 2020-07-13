Hüseyin Çimşir: Şansımızı son ana kadar sürdürmek istiyoruz - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
13 Temmuz 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor "Şansımızı son ana kadar sürdürmek istiyoruz"

Hüseyin Çimşir: Şansımızı son ana kadar sürdürmek istiyoruz

Hüseyin Çimşir: Şansımızı son ana kadar sürdürmek istiyoruz

'in 32. haftasında Denizlispor deplasmanından 2-1 mağlup ayrılan 'da teknik direktör Hüseyin Çimşir açıklamalarda bulundu. Sonuçtan dolayı çok üzgün olduklarını belirten Çimşir, ''Şansımızı son ana kadar sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Üzgün olduklarını söyleyen Çimşir, Öncelikle kaybettiğimiz için çok üzgünüz, özür diliyoruz. Denizlispor'u tebrik ediyoruz, maçla ilgili çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. İki maçımız kaldı, o maçlara bakacağız ve sonrasını göreceğiz. Bir hata varsa o benim hatamdır, demek ki beceremedim. Şansımızı son ana kadar sürdürmek istiyorum" dedi.

  1. 13.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hüseyin Çimşir: Şansımızı son ana kadar sürdürmek istiyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA