Trabzonspor'da sarı kart gören Sosa cezalı duruma düştü - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
13 Temmuz 2020, Pazartesi
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'da gören Sosa cezalı duruma düştü

Trabzonspor'da sarı kart gören Sosa cezalı duruma düştü

'in 32. haftasında Denizlispor'a 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında büyük fırsat tepen 'da kaptan Sosa'nın da cezalı duruma düşmesi moralleri iyice bozdu. deplasmanında görerek cezalı duruma düşen Arjantinli yıldız, gelecek hafta oynanacak maçında forma giyemeyecek.

, 2-1 mağlup olduğu Denizlispor deplasmanında kaptan 'yı da kaybetti... Maç öncesi ceza sınırında bulunan Arjantinli yıldız, 63. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Tecrübeli futbolcu, bordo-mavililerin gelecek hafta karşılaşacağı kritik mücadelesinde forma giyemeyecek.

  1. 13.07.2020
  2. Güncelleme: 13.07.2020 23:26
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