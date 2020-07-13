Trabzonspor'da sarı kart gören Sosa cezalı duruma düştü
Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor'a 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında büyük fırsat tepen Trabzonspor'da kaptan Sosa'nın da cezalı duruma düşmesi moralleri iyice bozdu. Denizli deplasmanında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Arjantinli yıldız, gelecek hafta oynanacak Konyaspor maçında forma giyemeyecek.
Trabzonspor, 2-1 mağlup olduğu Denizlispor deplasmanında kaptan Jose Sosa'yı da kaybetti... Maç öncesi ceza sınırında bulunan Arjantinli yıldız, 63. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Tecrübeli futbolcu, bordo-mavililerin gelecek hafta karşılaşacağı kritik Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
- 13.07.2020
- Güncelleme: 13.07.2020 23:26
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor'da sarı kart gören Sosa cezalı duruma düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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