Sahne senin Sörloth

Trabzonsporlu Sörloth, Süper Lig'in son 6 haftalık bölümünde gol kaydedemedi. Ligde en son gollerini 22 Şubat 2020'de Beşiktaş derbisinde atan Norveçli forvet, ardından forma giydiği Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında rakip fileleri boş geçti. Yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Trabzonspor'da, 1.95 boyundaki santrfor gol sessizliğini bozmak için mücadele edecek. Yıldız oyuncu bordo-mavililerin evinde oynadığı maçlarda 11 kez ağları havalandırırken, 3 de asist yaptı. Sörloth deplasmanda ise 8 gol atıp, 5 asist yaptı.



42 MAÇTA 27 KEZ FİLELERİ SARSTI

Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace takımından kiralanan Alexander Sörloth, 42 karşılaşmada forma giydi. Süper Lig'de 28 maçta 19 gol, 8 asistlik performans sergiledi. Gol krallığında ilk sırada yer alan 24 yaşındaki oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 6 maçta 6 gole imza attı. Avrupa'da da 2 kez fileleri sarsan genç futbolcu, toplam 9 asist yaptı.

EN ÇOK FORMAYI GİYEN İSİM

Sörloth, bu sezon bordomavili takımda en çok forma giyen oyuncu oldu. Ünal Karaman ve Hüseyin Çimşir'in vazgeçilmezleri arasında ilk sırada yer alan 24 yaşındaki forvet, 3 bin 445 dakika ile takımda en çok süre alan isim oldu.