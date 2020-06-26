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26 Haziran 2020, Cuma
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Sahne senin Sörloth

Sahne senin Sörloth

, 'in son 6 haftalık bölümünde gol kaydedemedi.

, 'in son 6 haftalık bölümünde gol kaydedemedi. Ligde en son gollerini 22 Şubat 2020'de derbisinde atan Norveçli forvet, ardından forma giydiği , FK, , , ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında rakip fileleri boş geçti. Yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Trabzonspor'da, 1.95 boyundaki santrfor gol sessizliğini bozmak için mücadele edecek. Yıldız oyuncu bordo-mavililerin evinde oynadığı maçlarda 11 kez ağları havalandırırken, 3 de asist yaptı. Sörloth deplasmanda ise 8 gol atıp, 5 asist yaptı.

42 MAÇTA 27 KEZ FİLELERİ SARSTI
Sezon başında 'nin takımından kiralanan Alexander Sörloth, 42 karşılaşmada forma giydi. Süper Lig'de 28 maçta 19 gol, 8 asistlik performans sergiledi. Gol krallığında ilk sırada yer alan 24 yaşındaki oyuncu, 'nda ise 6 maçta 6 gole imza attı. Avrupa'da da 2 kez fileleri sarsan genç futbolcu, toplam 9 asist yaptı.

EN ÇOK FORMAYI GİYEN İSİM
Sörloth, bu sezon bordomavili takımda en çok forma giyen oyuncu oldu. ve Hüseyin Çimşir'in vazgeçilmezleri arasında ilk sırada yer alan 24 yaşındaki forvet, 3 bin 445 dakika ile takımda en çok süre alan isim oldu.

  1. 26.6.2020
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