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23 Haziran 2020, Salı
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Sosa tribünde izledi

Sosa tribünde izledi

Arka adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ve maçlarında takımdaki yerini alamayan , dünkü mücadelede de forma giymedi.

Arka adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ve maçlarında takımdaki yerini alamayan , dünkü mücadelede de forma giymedi. Takımla birlikte Alanya deplasmanına giden Arjantinli yıldız, mücadeleyi tribünden takip etti. Jose Sosa'nın tedavisine devam ediliyor.
  1. 23.6.2020
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