Trabzonspor İstanbul’u fethetti!

Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımlarına karşı elde ettiği mağlup olmama serisini bugünkü Fenerbahçe derbisinde de sürdürmek amacında. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda İstanbul takımlarına karşı 10 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik alan Fırtına, söz konusu karşılaşmalarda 22 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü.



Karadeniz ekibinin İstanbul takımlarıyla oynadığı maçlar ve sonuçlar şu şekilde:

Trabzon-Kasımpaşa (1-1) - (6-0) Trabzon-F.Bahçe (1-1) - (2-1) - (2-1 Kupa) Trabzon-Beşiktaş (4-1) - (2-2) Trabzon-M. Başakşehir (2-2) - (1-1) Trabzon-G.Saray (1-1)



BORSADA DA KAZANDIRDI

Ligin 27. haftasında alınan sonuçların ardından Borsa İstanbul'da işlem gören Trabzonspor hisseleri tavan fiyatı gördü. Haftaya yüzde 10'a yakın yükselişle 6,06 liradan başlayan Trabzonspor hisseleri, yüzde 8 yükselişle 5,96 lira seviyesinde seyretti.