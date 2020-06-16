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16 Haziran 2020, Salı
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’u fethetti!

Trabzonspor İstanbul’u fethetti!

Bu sezon takımlarına hiç kaybetmeyen , bu seriyi maçında da sürdürmek amacında.

, bu sezon takımlarına karşı elde ettiği mağlup olmama serisini bugünkü derbisinde de sürdürmek amacında. ve 'nda İstanbul takımlarına karşı 10 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik alan Fırtına, söz konusu karşılaşmalarda 22 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü.

Karadeniz ekibinin İstanbul takımlarıyla oynadığı maçlar ve sonuçlar şu şekilde:
Trabzon-Kasımpaşa (1-1) - (6-0) Trabzon-F.Bahçe (1-1) - (2-1) - (2-1 Kupa) Trabzon-Beşiktaş (4-1) - (2-2) Trabzon-M. (2-2) - (1-1) Trabzon-G.Saray (1-1)

BORSADA DA KAZANDIRDI
Ligin 27. haftasında alınan sonuçların ardından Borsa İstanbul'da işlem gören Trabzonspor hisseleri tavan fiyatı gördü. Haftaya yüzde 10'a yakın yükselişle 6,06 liradan başlayan Trabzonspor hisseleri, yüzde 8 yükselişle 5,96 lira seviyesinde seyretti.

  1. 16.6.2020
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