Trabzonspor İstanbul’u fethetti!
Bu sezon İstanbul takımlarına hiç kaybetmeyen Trabzonspor, bu seriyi Fenerbahçe maçında da sürdürmek amacında.
Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımlarına karşı elde ettiği mağlup olmama serisini bugünkü Fenerbahçe derbisinde de sürdürmek amacında. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda İstanbul takımlarına karşı 10 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik alan Fırtına, söz konusu karşılaşmalarda 22 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü.
Karadeniz ekibinin İstanbul takımlarıyla oynadığı maçlar ve sonuçlar şu şekilde:
Trabzon-Kasımpaşa (1-1) - (6-0) Trabzon-F.Bahçe (1-1) - (2-1) - (2-1 Kupa) Trabzon-Beşiktaş (4-1) - (2-2) Trabzon-M. Başakşehir (2-2) - (1-1) Trabzon-G.Saray (1-1)
BORSADA DA KAZANDIRDI
Ligin 27. haftasında alınan sonuçların ardından Borsa İstanbul'da işlem gören Trabzonspor hisseleri tavan fiyatı gördü. Haftaya yüzde 10'a yakın yükselişle 6,06 liradan başlayan Trabzonspor hisseleri, yüzde 8 yükselişle 5,96 lira seviyesinde seyretti.
- 16.6.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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