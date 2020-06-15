Almanlar Trabzonspor'a övgüler yağdırdı! Fenerbahçe maçı öncesi...

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Trabzonspor, Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Bordo mavililer, sarı lacivertlere karşı skor avantajıyla sahada olacak.

Tansiyonu oldukça yüksek geçmesi beklenilen bu derbi öncesinde Almanya'nın köklü gazetesi Bild, maç öncesi haberinde Trabzonspor'un çifte kupa ile sezonu kapatmak istediğini okurlarına duyurdu.

Haberin detaylarında yer verilen bilgiler şu şekilde oldu;

"Trabzonspor için altın bir sezon olabilir... Karadeniz sahilindeki kulüp, Süper Lig'e liderlik etmekle kalmıyor, aynı zamanda Türkiye Kupası'nda finale gitme şansına sahip.

Trabzonspor, Fenerbahçe ile oynadığı yarı final maçının ilk ayağında 2-1 kazanmıştı.

16 Haziran'da ikinci ayak, finale gidecek takımı belirleyecek. Türkiye'de tam bir futbol patlaması var.

GÜÇLÜ BİR SEZONUN DORUK NOKTASI OLACAK!

Trabzonspor, bu sezonu çifte kupa ile kapatabilir mi? Uzun zamandır kaplanlar bunu istiyor. Şimdi çok daha yakınlar.

Norveç'in fırtına gibi esen yeteneği Alexander Sörloth, Crystal Palace'den kiralık alındı. Golcü futbolcu Trabzonspor'u finale çıkarabilecek mi?

Transfermarkt'a göre Trabzonspor'un piyasa değeri 73.9 milyon euro. Rakibi, İstanbul takımının 64.9 milyon euro. Kaplanların, rakibini finansal olarak yendiği bir sır değil.

Trabzonspor, sezonu başarılı bir şekilde bitirebilir. Bordo mavililerin efsanesi ve teknik direktörünün henüz bir Avrupa deneyimi yok.

Trabzonspor, UEFA'dan gelen ceza nedeniyle maça daha da motive çıkacak."