Trabzonspor şehidini unutmadı! Halit Avcı'nın ailesine ziyaret... - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
15 Haziran 2020, Pazartesi
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şehidini unutmadı! Halit Avcı'nın ailesine ziyaret...

Trabzonspor şehidini unutmadı! Halit Avcı'nın ailesine ziyaret...

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından 'da Başkan , Şehir Halit avcı'nun ailesini ziyarette bulundu.

Kulübü Başkanı , Şehir Halit Avcı'nın ailesini ziyaret etti.

Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Başkanımız Ahmet Ağaoğlu, 22 Şubat 2015'te Operasyonu'nda şehit olan Astsubay Başçavuş Halit Avcı'in ailesini ziyaret etti.

Maçka Hamsiköy'de oturan baba Mustafa Avcı ve anne Fatma Avcı'yı ziyaret eden Başkanımız Ahmet Ağaoğlu, aileye 'nın adının yazılı olduğu formamızı ve çeşitli hediyeler verdi.

Başkanımızın ziyaretinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Astsubay Şehit Halit Avcı'nın annesi Fatma Avcı, "Oğlum Trabzonspor'un şampiyonluğunu çok istiyordu. Keşke o da bu sene takımı izleyebilseydi. Oğlum için her gün Trabzonspor maçlarını takip ediyorum. İnşallah bu sene şampiyon oluruz. Hem beni hem de oğlumu çok sevindirirsiniz" dedi.

Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ise Şehit Halit Avcı'nın odasına Bordo Mavili formamızı bırakarak, "Eğer ki bu sene şampiyon olursak buna sadece bizler değil, Trabzonspor uğruna hayatını kaybedenler ve Halit kardeşimiz gibi kalbinin en güzel yerinde Bordo Mavili sevdayı taşıyan şehitlerimiz de sevinecek. İnşallah mutlu sona ulaşırız. Sizden ricam bu formayı 27 Temmuz gecesi giyin. Çok daha anlamlı olur" diye konuştu."

  1. 15.06.2020
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