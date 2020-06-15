Trabzonspor şehidini unutmadı! Halit Avcı'nın ailesine ziyaret...
Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, Şehir Halit avcı'nun ailesini ziyarette bulundu.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Şehir Halit Avcı'nın ailesini ziyaret etti.
Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;
"Başkanımız Ahmet Ağaoğlu, 22 Şubat 2015'te Süleyman Şah Operasyonu'nda şehit olan Astsubay Başçavuş Halit Avcı'in ailesini ziyaret etti.
Maçka Hamsiköy'de oturan baba Mustafa Avcı ve anne Fatma Avcı'yı ziyaret eden Başkanımız Ahmet Ağaoğlu, aileye Şehit Halit Avcı'nın adının yazılı olduğu formamızı ve çeşitli hediyeler verdi.
Başkanımızın ziyaretinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Astsubay Şehit Halit Avcı'nın annesi Fatma Avcı, "Oğlum Trabzonspor'un şampiyonluğunu çok istiyordu. Keşke o da bu sene takımı izleyebilseydi. Oğlum için her gün Trabzonspor maçlarını takip ediyorum. İnşallah bu sene şampiyon oluruz. Hem beni hem de oğlumu çok sevindirirsiniz" dedi.
Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ise Şehit Halit Avcı'nın odasına Bordo Mavili formamızı bırakarak, "Eğer ki bu sene şampiyon olursak buna sadece bizler değil, Trabzonspor uğruna hayatını kaybedenler ve Halit kardeşimiz gibi kalbinin en güzel yerinde Bordo Mavili sevdayı taşıyan şehitlerimiz de sevinecek. İnşallah mutlu sona ulaşırız. Sizden ricam bu formayı 27 Temmuz gecesi giyin. Çok daha anlamlı olur" diye konuştu."
- 15.06.2020
- Son dakika corona virüsü haberleri: 6 il için kritik corona uyarısı! Anons...
- Galatasaray'da moraller bozuldu! Rize maçı sonrası o anlar...
- Resmen açıklandı! İşte Türkiye Kupası'nda şampiyonluk oranları
- Fenerbahçe transferde mutlu sona çok yaklaştı! Max Kruse yerine...
- İşte Muslera'nın sakatlığının dış basında yankıları!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor şehidini unutmadı! Halit Avcı'nın ailesine ziyaret... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.