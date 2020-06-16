Hüseyin Çimşir Fenerbahçe'yi analiz etti şifreyi verdi!

Yarı final rövanş maçında bugün F.Bahçe'ye konuk olacak bordomavili takımda, tüm hesaplar final üzerine yapılırken, teknik direktör Hüseyin Çimşir de ezeli rakip hakkındaki yoğun mesaisini tamamladı. Fenerbahçe'nin güçlü ve zayıf yönlerine çalışan genç hoca, gerekli notları alıp bunları da talebeleriyle paylaştı.

BU İŞ DAHA BİTMEDİ

Göztepe sınavında olduğu gibi F.Bahçe maçında da ilk dakikadan itibaren rakip kaleyi abluka altına alıp sonuca gitmelerini isteyen Çimşir, oyuncularına, F.Bahçe'nin kupaya çok büyük önem vereceğini anlattı. Çimşir, "Henüz bir şey başarmadık. Ortada sadece avantaj gibi görünen bir skor var ama ilk maçı 2-1 kazanmış olmamız işin bittiği anlamına gelmez. Dikkatli olmalıyız. Zorlu bir 90 dakika bizi bekliyor. Mücadele şart. Sakin kalmalıyız. Bu bizim en önemli silahımız olacak. Bunlar yapılırsa sahadan zaferle ayrılırız" dedi.

KUPADA FAVORİ GÖSTERİLDİ

İddia Risk Yönetimi, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak yarı final rövanş maçları öncesinde şampiyonluk oranlarını güncelledi. Son oranlara göre Trabzonspor favori olarak gösterildi. Bordo- mavililerin 2.70 olan şampiyonluk oranı 2.15'e çekildi. F.Bahçe'nin oranı da 2.80'den 4.00'e yükseltildi.



Trabzonspor dün sabah yaptığı idmanla hazırlıklarını tamamladı. Pas ve taktik çalışmalar gerçekleştiren bordo- mavililerin keyifli olması gözden kaçmadı.