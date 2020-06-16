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16 Haziran 2020, Salı
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Hüseyin Çimşir 'yi analiz etti şifreyi verdi!

Hüseyin Çimşir Fenerbahçe'yi analiz etti şifreyi verdi!

Ligde son olarak 'yi yenip dolu dizgin şampiyonluğa giden , diğer yandan da 'ndaki hedefine ulaşmak için var gücüyle çalışıyor.

Yarı final rövanş maçında bugün F.Bahçe'ye konuk olacak bordomavili takımda, tüm hesaplar final üzerine yapılırken, teknik direktör Hüseyin Çimşir de ezeli rakip hakkındaki yoğun mesaisini tamamladı. 'nin güçlü ve zayıf yönlerine çalışan genç hoca, gerekli notları alıp bunları da talebeleriyle paylaştı.

BU İŞ DAHA BİTMEDİ
sınavında olduğu gibi F.Bahçe maçında da ilk dakikadan itibaren rakip kaleyi abluka altına alıp sonuca gitmelerini isteyen Çimşir, oyuncularına, F.Bahçe'nin kupaya çok büyük önem vereceğini anlattı. Çimşir, "Henüz bir şey başarmadık. Ortada sadece avantaj gibi görünen bir skor var ama ilk maçı 2-1 kazanmış olmamız işin bittiği anlamına gelmez. Dikkatli olmalıyız. Zorlu bir 90 dakika bizi bekliyor. Mücadele şart. Sakin kalmalıyız. Bu bizim en önemli silahımız olacak. Bunlar yapılırsa sahadan zaferle ayrılırız" dedi.

KUPADA FAVORİ GÖSTERİLDİ
İddia Risk Yönetimi, 'nda oynanacak yarı final rövanş maçları öncesinde şampiyonluk oranlarını güncelledi. Son oranlara göre favori olarak gösterildi. Bordo- mavililerin 2.70 olan şampiyonluk oranı 2.15'e çekildi. F.Bahçe'nin oranı da 2.80'den 4.00'e yükseltildi.

Trabzonspor dün sabah yaptığı idmanla hazırlıklarını tamamladı. Pas ve taktik çalışmalar gerçekleştiren bordo- mavililerin keyifli olması gözden kaçmadı.

  1. 16.6.2020
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