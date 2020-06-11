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11 Haziran 2020, Perşembe
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seferi bugün

İzmir seferi bugün

Bordo-maviler geniş önlemler altında ’e gidecek.

Fırtına yarınki maçı bugün saat 19.00'da 'dan özel uçakla 'e hareket edecek. Seyahat öncesi Koronavirüs salgını nedeniyle ekst-ra önlemler alınacak. Kafileye asgari sayıda personel dahil edilecek. Basın mensupları uçağa alınmayacak. Bordo-mavili takımı İzmir'de ise özel olarak steril edilmiş otobüs bekleyecek. Takım havalimanından oyalanmadan maç saatine kadar kalacağı otele gidecek. Konaklanacak otelin de dezenfekte edildiği ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı ifade edildi. Daha önce deplasman maçlarına öğle saatlerinde giden bordomavililer bu kez akşam saatlerini tercih etti.
  1. 11.6.2020
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