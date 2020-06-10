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10 Haziran 2020, Çarşamba
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CAS sürecinden emin! ''Yine başarırız''

Trabzonspor CAS sürecinden emin! ''Yine başarırız''

“Geçen yıl da bu tür bir sorunla karşılaşmış ancak aşmıştık. Yine gerekli bilgi ve belgelerle problemi çözeceğiz. Bu süreç futbolcularımızda asla bir moral bozukluğuna yol açmadı.”

Süper Lig'de liderlik koltuğunun sahibi olan 'da maçı öncesi morallerin yükseltilmesi için yoğun çaba harcanıyor. Özellikle 'dan gelen bir yıl Avrupa'dan men cezasının oyuncular üzerinde bir etki oluşturmamasını isteyen yönetim, bu konuda futbolculara sürekli yeni bilgiler sunuyor. Bordo-mavili kulübün Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan da CAS'ın bu cezayı kaldıracağından yana hiçbir endişelerinin bulunmadığını açıkladı.

''ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDERİZ''
Doğan, göreve geldikleri günden itibaren ekonomik anlamda çok ciddi atılımlar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Buna benzer bir durum (Avrupa kupalarından men) geçen dönem de olmuştu. Gerekli belgeleri, bilgileri hazırlayarak o sorunu çözmüştük. Bu kez de yine aynı şeylerin söz konusu olacağını düşünüyorum. Bizim yaptığımız herhangi bir eksik işlem yok. Oyuncularımız inşallah şampiyon olacak ve Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz" dedi.

BAŞKAN DA KAMPTA
Doğan, takımın çok iyi konsantre olduğunu ve ligin başlaması için sabırsızlandığını da vurgulayarak, "Devletimizin aldığı önlemlerle zaten sağlık açısından belli bir noktaya geldik. Hepimiz cuma gününü bekliyoruz. İnşallah bu yıl 8. şampiyonluğumuzu kutlayacağız. Başkanımız bir aydır futbolcularla her gün beraber. Resmi olarak kampa girdi diyebiliriz" dedi.

  1. 10.6.2020
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