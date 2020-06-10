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10 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Trabzonspor Ahmet Ağaoğlu: Şampiyon olacağız

: Şampiyon olacağız

Ahmet Ağaoğlu: Şampiyon olacağız

Başkan , hedeflerinin zirvedeki yerlerini maç maç, dakika dakika sağlamlaştırmak olduğunu belirterek, " ki nihayetinde hepimizin arzu ettiği mutlu sona ulaşacağız" dedi. Ağaoğlu, "8 haftalık maratonu tamamlayarak, 8. şampiyonluğun coşkusunu yaşayacağız" diye konuştu.

Başkan , hedeflerinin zirvedeki yerlerini maç maç, dakika dakika sağlamlaştırmak olduğunu belirterek, " ki nihayetinde hepimizin arzu ettiği mutlu sona ulaşacağız" dedi. Ağaoğlu, "8 haftalık maratonu tamamlayarak, 8. şampiyonluğun coşkusunu yaşayacağız" diye konuştu.

  1. 10.6.2020
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