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10 Haziran 2020, Çarşamba
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'da şanssızlık bitecek

Trabzonspor'da şanssızlık bitecek

Lider , cuma günü deplasmanda oynayacağı maçına iddialı hazırlanıyor. Son 3 sezonda rakibine karşı şansı iyi sonuçlar alamayan bordo-mavililer bu kez şanssızlığını kırmayı hedefliyor.

Lider , cuma günü deplasmanda oynayacağı maçına iddialı hazırlanıyor. Son 3 sezonda rakibine karşı şansı iyi sonuçlar alamayan bordo-mavililer bu kez şanssızlığını kırmayı hedefliyor. İki ekip arasında yapılan son beş maçta ekibi üç, Trabzonspor bir kez kazandı, bir kez de beraberlik çıktı. Fırtına bu defa 3 puana kilitlendi.

  1. 10.6.2020
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