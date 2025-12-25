CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı!

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, adliyedeki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2025 Perşembe 10:48 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2025 Perşembe 13:46
'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, adliyeye sevk edildi. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili Murat Salar, Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları başta olmak üzere birçok yönetici ve bazı taraftarlar Sadettin Saran'a destek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Saran, savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

