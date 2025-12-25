CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'tan Hrvoje Smolcic yoklaması!

Beşiktaş'tan Hrvoje Smolcic yoklaması!

Ara transfer döneminde savunma hattına takviyede bulunacak olan Beşiktaş, Kocaelispor'da kiralık olarak forma giyen Hrvoje Smolcic için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2025 Perşembe 19:07
Beşiktaş'tan Hrvoje Smolcic yoklaması!

Yaz dönemini hareketli geçiren Beşiktaş, dikkat çeken transfer hamlelerine rağmen sezonun ilk yarısında istediği ritmi yakalayamadı ve zirve yarışından koptu. Bu bağlamda ara transfer dönemi için hazırlanan siyah-beyazlılar, yapacağı takviyeler ile birlikte devre arasından sonra istikrar yakalamayı hedefliyor. Öncelikli olarak savunma hattını güçlendirmek isteyen Kara Kartal'ın listesinde dikkat çeken bir isim yer alıyor.

Transfermarkt'ın haberine göre Beşiktaş, sezonu Kocaelispor'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Eintracht Frankfurt'ta bulunan Hırvat stoper Hrvoje Smolcic'in durumunu sordu. Kocaelispor forması ile 12 maçta 1002 dakika süre alan Smolcic, 1 gol/1 asist katkısı sunmayı başardı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro.

