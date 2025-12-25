FENERBAHÇE HABERİ - Talisca Brezilya’ya geri mi dönecek? Bizzat açıkladı

Fenerbahçe'ye transfer sürecine de değinen Talisca, kararın tamamen kendisine ait olduğunu vurguladı: "Al-Nassr yönetimi ayrılmamı istemiyordu ama ben yeni bir mücadeleye girmek ve daha önce oynadığım Türkiye'ye dönmek istedim. Fenerbahçe'de büyük ve gelişen bir proje var. Kulüp 11 yıldır şampiyon olamıyor ve ben bu görev için geldim. Geçen yıl seçimler ve başkan değişikliğiyle zorlu geçti ancak şimdi yeniden yapılanma var ve gerçekten iyi bir hava oluştu."