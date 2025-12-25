CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Talisca Brezilya’ya geri mi dönecek? Bizzat açıkladı

FENERBAHÇE HABERİ - Talisca Brezilya’ya geri mi dönecek? Bizzat açıkladı

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Anderson Talisca, Brezilya'ya dönüş ve milli takım iddialarına net yanıt verdi. İşte Talisca'nın açıklamaları... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2025 Perşembe 14:54
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERİ - Talisca Brezilya’ya geri mi dönecek? Bizzat açıkladı

Anderson Talisca, Brezilya basınından UOL'ye geleceğine dair yaptığı açıklamalarda önceliğinin net olduğunu vurguladı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki yıldız, şu an için Brezilya'ya dönüş planı olmadığını belirterek, odağının tamamen Fenerbahçe ile şampiyonluk hedefi olduğunu söyledi.

FENERBAHÇE HABERİ - Talisca Brezilya’ya geri mi dönecek? Bizzat açıkladı

Brezilya'ya olası geri dönüşü hakkında konuşan Talisca, "Şu anda değil. Odak noktam burada, Fenerbahçe ile şampiyonluğu kazanmak. Bu konuları henüz düşünmüyorum. Belki daha sonra, kim bilir" ifadelerini kullandı. Yetiştiği kulüp Bahia'nın olası bir dönüşte öncelikli olup olmayacağına dair soruya ise, "Bu daha sonra düşünülüp karar verilecek bir konu" yanıtını verdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Talisca Brezilya’ya geri mi dönecek? Bizzat açıkladı

Brezilya Milli Takımı hedefiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan deneyimli oyuncu, teknik direktör Carlo Ancelotti ile herhangi bir temasının olmadığını belirterek, "Bir oyuncu milli takıma girebilmek için kulübünde elinden gelenin en iyisini yapmalı. Ben bu konuda sakinim. İşimi yapıyorum; çağrılırsam giderim, çağrılmazsam da sorun değil. Çok fazla kaliteli oyuncu var" dedi.

FENERBAHÇE HABERİ - Talisca Brezilya’ya geri mi dönecek? Bizzat açıkladı

Fenerbahçe'ye transfer sürecine de değinen Talisca, kararın tamamen kendisine ait olduğunu vurguladı: "Al-Nassr yönetimi ayrılmamı istemiyordu ama ben yeni bir mücadeleye girmek ve daha önce oynadığım Türkiye'ye dönmek istedim. Fenerbahçe'de büyük ve gelişen bir proje var. Kulüp 11 yıldır şampiyon olamıyor ve ben bu görev için geldim. Geçen yıl seçimler ve başkan değişikliğiyle zorlu geçti ancak şimdi yeniden yapılanma var ve gerçekten iyi bir hava oluştu."

FENERBAHÇE HABERİ - Talisca Brezilya’ya geri mi dönecek? Bizzat açıkladı

Şampiyonluk yarışına da değinen Brezilyalı yıldız, "Galatasaray önde olabilir ama biz de mücadelenin içindeyiz" diyerek iddialarını sürdürdü.

FENERBAHÇE HABERİ - Talisca Brezilya’ya geri mi dönecek? Bizzat açıkladı

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 25 maçta görev alan Talisca, 14 gol ve 3 asistlik performansıyla takımının hücum gücünde önemli bir rol oynadı.

Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı!
REKLAM İDEFİX
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e "5 dakika" ayarı: Batı'ya ezik Türk'e küstah!
Şike kumpası soruşturmasında 4 isim ifadeye çağrıldı!
Beşiktaş ve Trabzonspor Göztepeli isme talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kavukcu’dan flaş transfer açıklaması! Kavukcu’dan flaş transfer açıklaması! 15:38
Turhan Bayburt’ta davul zurnayla karşılandı! Turhan Bayburt’ta davul zurnayla karşılandı! 15:13
Torunoğulları: Transfer çalışmalarımıza... Torunoğulları: Transfer çalışmalarımıza... 15:08
Beşiktaş ve Trabzonspor Göztepeli isme talip! Beşiktaş ve Trabzonspor Göztepeli isme talip! 15:06
Talisca Brezilya’ya geri mi dönecek? Talisca Brezilya’ya geri mi dönecek? 14:54
Neom-Al Najma maçı bugün! Neom-Al Najma maçı bugün! 12:16
Daha Eski
Şike kumpası soruşturmasında 4 isim ifadeye çağrıldı! Şike kumpası soruşturmasında 4 isim ifadeye çağrıldı! 12:11
G.Saray'dan Micov'a yeni görev! G.Saray'dan Micov'a yeni görev! 12:03
Özbek'ten flaş sponsorluk açıklaması! Özbek'ten flaş sponsorluk açıklaması! 11:46
Al Riyadh-Al Ettifaq maçı canlı yayın bilgisi! Al Riyadh-Al Ettifaq maçı canlı yayın bilgisi! 11:41
Al Fayha-Al Hazm maç bilgileri! Al Fayha-Al Hazm maç bilgileri! 11:29
3 kulüp PFDK'ye sevk edildi 3 kulüp PFDK'ye sevk edildi 11:08