FENERBAHÇE HABERİ - Talisca Brezilya’ya geri mi dönecek? Bizzat açıkladı

Anderson Talisca, Brezilya basınından UOL'ye geleceğine dair yaptığı açıklamalarda önceliğinin net olduğunu vurguladı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki yıldız, şu an için Brezilya'ya dönüş planı olmadığını belirterek, odağının tamamen Fenerbahçe ile şampiyonluk hedefi olduğunu söyledi.
Brezilya'ya olası geri dönüşü hakkında konuşan Talisca, "Şu anda değil. Odak noktam burada, Fenerbahçe ile şampiyonluğu kazanmak. Bu konuları henüz düşünmüyorum. Belki daha sonra, kim bilir" ifadelerini kullandı. Yetiştiği kulüp Bahia'nın olası bir dönüşte öncelikli olup olmayacağına dair soruya ise, "Bu daha sonra düşünülüp karar verilecek bir konu" yanıtını verdi.
Brezilya Milli Takımı hedefiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan deneyimli oyuncu, teknik direktör Carlo Ancelotti ile herhangi bir temasının olmadığını belirterek, "Bir oyuncu milli takıma girebilmek için kulübünde elinden gelenin en iyisini yapmalı. Ben bu konuda sakinim. İşimi yapıyorum; çağrılırsam giderim, çağrılmazsam da sorun değil. Çok fazla kaliteli oyuncu var" dedi.
Fenerbahçe'ye transfer sürecine de değinen Talisca, kararın tamamen kendisine ait olduğunu vurguladı: "Al-Nassr yönetimi ayrılmamı istemiyordu ama ben yeni bir mücadeleye girmek ve daha önce oynadığım Türkiye'ye dönmek istedim. Fenerbahçe'de büyük ve gelişen bir proje var. Kulüp 11 yıldır şampiyon olamıyor ve ben bu görev için geldim. Geçen yıl seçimler ve başkan değişikliğiyle zorlu geçti ancak şimdi yeniden yapılanma var ve gerçekten iyi bir hava oluştu."
Şampiyonluk yarışına da değinen Brezilyalı yıldız, "Galatasaray önde olabilir ama biz de mücadelenin içindeyiz" diyerek iddialarını sürdürdü.
Bu sezon sarı-lacivertli formayla 25 maçta görev alan Talisca, 14 gol ve 3 asistlik performansıyla takımının hücum gücünde önemli bir rol oynadı.