Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Samsunspor'dan Anthony Musaba için Galatasaray açıklaması!

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2025 Perşembe 21:03
Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemine günler kala dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Fenerbahçe, Samsunspor'un 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Anthony Musaba için devreye girmiş ve oyuncu tarafı ile anlaşma sağlamıştı. Musaba'nın sarı-lacivertlilerle anlaşma sağlamasının ardından Karadeniz temsilcisine karşı tutumu kulüp tarafından tepki toplamıştı.

Öte yandan sosyal medyada Hollandalı oyuncu ile ilgili Galatasaray'a transfer iddialarının öne sürülmesinin ardından Samsunspor, konuyla ilgili açıklama yayınlayarak bu haberleri yalanladı.

SAMSUNSPOR'UN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

Son günlerde bazı yazılı basın organlarında ve sosyal medya platformlarında, futbolcumuz Anthony Musaba'nın Fenerbahçe'ye olası transferi üzerinden; Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım'a atfen servis edilen ve "Galatasaray Musaba ile anlaşsın, serbest kalma bedelinin altında bir rakama oyuncuyu veririz" şeklinde yansıtılan ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu haberlerde yer alan iddialar asılsız, mesnetsiz ve kamuoyunu yanıltıcı niteliktedir.

Kulübümüz ve Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım; şeffaflık, dürüstlük ve etik değerlere bağlılık ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmekte olup, tüm kulüplere eşit mesafede yaklaşmaktadır. Haberlere konu edilen şekilde herhangi bir ifade, görüşme ya da yaklaşım kesinlikle söz konusu değildir.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, bu tür gerçek dışı iddialara itibar edilmemesini saygıyla kamuoyuna duyururuz.

