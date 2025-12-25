CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Abdullah Kavukcu’dan orta saha transferi için flaş açıklama! “Lemina’nın daha genci ve daha serti…”

GALATASARAY HABERİ - Abdullah Kavukcu’dan orta saha transferi için flaş açıklama! “Lemina’nın daha genci ve daha serti…”

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, transferde önceliğin orta saha olduğunu vurguladı. Kavukcu, Şampiyonlar Ligi hedefleri doğrultusunda kaliteyi yükseltecek bir hamle planladıklarını söyledi. İşte Kavukcu'nun açıklamaları... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2025 Perşembe 15:38
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERİ - Abdullah Kavukcu’dan orta saha transferi için flaş açıklama! “Lemina’nın daha genci ve daha serti…”

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sarı-kırmızılıları takip eden muhabirlerle bir sohbet toplantısında bir araya geldi. Toplantıya Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile Genel Sekreter Eray Yazgan da katıldı.

GALATASARAY HABERİ - Abdullah Kavukcu’dan orta saha transferi için flaş açıklama! “Lemina’nın daha genci ve daha serti…”

SANE TRANSFERİ: "ALGIYI DEĞİŞTİRDİ"

Alman yıldız Leroy Sané'nin transferine değinen Kavukcu, "Sane'nin kariyerine bakın; herkes bu transferi kabullendi. Tarihte olmayan bir işi başardık. Ocak ayında aldık, sezon sonunda getirdik. Bu kalitede bir oyuncuyu ara transferde almak çok zor. Buna rağmen Galatasaray'a gelmek isteyen çok önemli isimler var" dedi.

GALATASARAY HABERİ - Abdullah Kavukcu’dan orta saha transferi için flaş açıklama! “Lemina’nın daha genci ve daha serti…”

"ÖNCELİK ORTA SAHA"

Transfer stratejisini net biçimde ortaya koyan Kavukcu, orta sahaya takviye yapacaklarını yineledi:
"Kesinlikle oraya transfer yapmak istiyoruz. Alacağımız oyuncuyu Şampiyonlar Ligi'nde 28 Ocak'tan sonra kadroya yazabiliriz. Şu an orta sahamızda Mario Lemina ve Lucas Torreira var; eksik yok. Ancak hocamızın istediği profil şu an kolay verilmiyor. Hedeflediğimiz oyuncunun takımı da Şampiyonlar Ligi'nde."

GALATASARAY HABERİ - Abdullah Kavukcu’dan orta saha transferi için flaş açıklama! “Lemina’nın daha genci ve daha serti…”

PİYASA YORUMU VE OSIMHEN VURGUSU

Bonservis bedellerinin hızla yükseldiğine dikkat çeken Kavukcu, küresel piyasadaki değişimi şöyle özetledi:
"2 Ocak'ta da transfer yapabiliriz ama o günlerde aşırı rakamlar isteniyor. Yarın bizim bir futbolcumuza gelecek tekliflere şaşıracaksınız. Victor Osimhen'i 75 milyon Euro'ya aldık; bugün aynı şartlarda bunu yapmak çok zor. Suudi Arabistan ve ABD'de politikalar değişti. Bonservisler yükseldi. Osimhen ve Sane transferleri algıyı değiştirdi."

GALATASARAY HABERİ - Abdullah Kavukcu’dan orta saha transferi için flaş açıklama! “Lemina’nın daha genci ve daha serti…”

Sözlerini net bir hedefle tamamlayan Kavukcu, "Transferle şu anda hocamız ve ben ilgileniyoruz. Orta sahaya Lemina'nın daha genci ve daha sertini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı!
REKLAM İDEFİX
DİĞER
Galatasaray’da aranan kan bulundu! Yeni transfer İspanya’dan gelecek...
Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e "5 dakika" ayarı: Batı'ya ezik Türk'e küstah!
F.Bahçe'de flaş Kerem Aktürkoğlu kararı!
Şike kumpası soruşturmasında 4 isim ifadeye çağrıldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kavukcu’dan flaş transfer açıklaması! Kavukcu’dan flaş transfer açıklaması! 15:38
Turhan Bayburt’ta davul zurnayla karşılandı! Turhan Bayburt’ta davul zurnayla karşılandı! 15:13
Torunoğulları: Transfer çalışmalarımıza... Torunoğulları: Transfer çalışmalarımıza... 15:08
Beşiktaş ve Trabzonspor Göztepeli isme talip! Beşiktaş ve Trabzonspor Göztepeli isme talip! 15:06
Talisca Brezilya’ya geri mi dönecek? Talisca Brezilya’ya geri mi dönecek? 14:54
Neom-Al Najma maçı bugün! Neom-Al Najma maçı bugün! 12:16
Daha Eski
Şike kumpası soruşturmasında 4 isim ifadeye çağrıldı! Şike kumpası soruşturmasında 4 isim ifadeye çağrıldı! 12:11
G.Saray'dan Micov'a yeni görev! G.Saray'dan Micov'a yeni görev! 12:03
Özbek'ten flaş sponsorluk açıklaması! Özbek'ten flaş sponsorluk açıklaması! 11:46
Al Riyadh-Al Ettifaq maçı canlı yayın bilgisi! Al Riyadh-Al Ettifaq maçı canlı yayın bilgisi! 11:41
Al Fayha-Al Hazm maç bilgileri! Al Fayha-Al Hazm maç bilgileri! 11:29
3 kulüp PFDK'ye sevk edildi 3 kulüp PFDK'ye sevk edildi 11:08