GALATASARAY HABERİ - Abdullah Kavukcu’dan orta saha transferi için flaş açıklama! “Lemina’nın daha genci ve daha serti…”

PİYASA YORUMU VE OSIMHEN VURGUSU Bonservis bedellerinin hızla yükseldiğine dikkat çeken Kavukcu, küresel piyasadaki değişimi şöyle özetledi:

"2 Ocak'ta da transfer yapabiliriz ama o günlerde aşırı rakamlar isteniyor. Yarın bizim bir futbolcumuza gelecek tekliflere şaşıracaksınız. Victor Osimhen'i 75 milyon Euro'ya aldık; bugün aynı şartlarda bunu yapmak çok zor. Suudi Arabistan ve ABD'de politikalar değişti. Bonservisler yükseldi. Osimhen ve Sane transferleri algıyı değiştirdi."