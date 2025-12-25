HaberlerGalatasaray GALATASARAY HABERİ - Abdullah Kavukcu’dan orta saha transferi için flaş açıklama! “Lemina’nın daha genci ve daha serti…”
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, transferde önceliğin orta saha olduğunu vurguladı. Kavukcu, Şampiyonlar Ligi hedefleri doğrultusunda kaliteyi yükseltecek bir hamle planladıklarını söyledi. İşte Kavukcu'nun açıklamaları... (GS spor haberleri)
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sarı-kırmızılıları takip eden muhabirlerle bir sohbet toplantısında bir araya geldi. Toplantıya Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile Genel Sekreter Eray Yazgan da katıldı.
SANE TRANSFERİ: "ALGIYI DEĞİŞTİRDİ"
Alman yıldız Leroy Sané'nin transferine değinen Kavukcu, "Sane'nin kariyerine bakın; herkes bu transferi kabullendi. Tarihte olmayan bir işi başardık. Ocak ayında aldık, sezon sonunda getirdik. Bu kalitede bir oyuncuyu ara transferde almak çok zor. Buna rağmen Galatasaray'a gelmek isteyen çok önemli isimler var" dedi.
"ÖNCELİK ORTA SAHA"
Transfer stratejisini net biçimde ortaya koyan Kavukcu, orta sahaya takviye yapacaklarını yineledi: "Kesinlikle oraya transfer yapmak istiyoruz. Alacağımız oyuncuyu Şampiyonlar Ligi'nde 28 Ocak'tan sonra kadroya yazabiliriz. Şu an orta sahamızda Mario Lemina ve Lucas Torreira var; eksik yok. Ancak hocamızın istediği profil şu an kolay verilmiyor. Hedeflediğimiz oyuncunun takımı da Şampiyonlar Ligi'nde."
PİYASA YORUMU VE OSIMHEN VURGUSU
Bonservis bedellerinin hızla yükseldiğine dikkat çeken Kavukcu, küresel piyasadaki değişimi şöyle özetledi: "2 Ocak'ta da transfer yapabiliriz ama o günlerde aşırı rakamlar isteniyor. Yarın bizim bir futbolcumuza gelecek tekliflere şaşıracaksınız. Victor Osimhen'i 75 milyon Euro'ya aldık; bugün aynı şartlarda bunu yapmak çok zor. Suudi Arabistan ve ABD'de politikalar değişti. Bonservisler yükseldi. Osimhen ve Sane transferleri algıyı değiştirdi."
Sözlerini net bir hedefle tamamlayan Kavukcu, "Transferle şu anda hocamız ve ben ilgileniyoruz. Orta sahaya Lemina'nın daha genci ve daha sertini istiyoruz" ifadelerini kullandı.