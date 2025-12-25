CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Anthony Dennis transferinde Galatasaray’a 3 rakip! İşte o takımlar

Anthony Dennis transferinde Galatasaray’a 3 rakip! İşte o takımlar

Son dakika GS transfer haberi | Göztepe'nin parlayan orta sahası Anthony Dennis, Galatasaray'ın yanı sıra Avrupa'dan önemli kulüplerin radarında. İzmir ekibi, genç oyuncunun bonservis bedelini belirledi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2025 Perşembe 16:11
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Anthony Dennis transferinde Galatasaray’a 3 rakip! İşte o takımlar

Göztepe formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Anthony Dennis, transfer piyasasında adından sıkça söz ettiriyor. Devre arası yaklaşırken oyuncuya ilgi giderek artarken, Göztepe yönetimi bonservis beklentisini netleştirdi.

Anthony Dennis transferinde Galatasaray’a 3 rakip! İşte o takımlar

Almanya'dan RB Leipzig ve Union Berlin, İspanya'dan ise Sevilla Anthony Dennis için ciddi şekilde nabız yoklamaya başladı. Süper Lig'de de Galatasaray'ın gündeminde yer alan genç orta saha için Göztepe'nin talebi 10 milyon Euro seviyesinde.

Anthony Dennis transferinde Galatasaray’a 3 rakip! İşte o takımlar

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 16 resmi maçta süre alan Dennis, 3 gol kaydederek hem skora katkı verdi hem de orta sahadaki enerjisiyle ön plana çıktı.

Kavukcu’dan flaş transfer açıklaması!
REKLAM İDEFİX
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e "5 dakika" ayarı: Batı'ya ezik Türk'e küstah!
F.Bahçe'de flaş Kerem Aktürkoğlu kararı!
Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Saran taraftarları selamladı Saran taraftarları selamladı 16:18
Dennis transferinde G.Saray'a 3 rakip! Dennis transferinde G.Saray'a 3 rakip! 16:11
Kavukcu’dan flaş transfer açıklaması! Kavukcu’dan flaş transfer açıklaması! 15:38
Turhan Bayburt’ta davul zurnayla karşılandı! Turhan Bayburt’ta davul zurnayla karşılandı! 15:13
Torunoğulları: Transfer çalışmalarımıza... Torunoğulları: Transfer çalışmalarımıza... 15:08
Beşiktaş ve Trabzonspor Göztepeli isme talip! Beşiktaş ve Trabzonspor Göztepeli isme talip! 15:06
Daha Eski
Talisca Brezilya’ya geri mi dönecek? Talisca Brezilya’ya geri mi dönecek? 14:54
Neom-Al Najma maçı bugün! Neom-Al Najma maçı bugün! 12:16
Şike kumpası soruşturmasında 4 isim ifadeye çağrıldı! Şike kumpası soruşturmasında 4 isim ifadeye çağrıldı! 12:11
G.Saray'dan Micov'a yeni görev! G.Saray'dan Micov'a yeni görev! 12:03
Özbek'ten flaş sponsorluk açıklaması! Özbek'ten flaş sponsorluk açıklaması! 11:46
Al Riyadh-Al Ettifaq maçı canlı yayın bilgisi! Al Riyadh-Al Ettifaq maçı canlı yayın bilgisi! 11:41