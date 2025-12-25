Anthony Dennis transferinde Galatasaray’a 3 rakip! İşte o takımlar

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Almanya'dan RB Leipzig ve Union Berlin, İspanya'dan ise Sevilla Anthony Dennis için ciddi şekilde nabız yoklamaya başladı. Süper Lig'de de Galatasaray'ın gündeminde yer alan genç orta saha için Göztepe'nin talebi 10 milyon Euro seviyesinde.
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 16 resmi maçta süre alan Dennis, 3 gol kaydederek hem skora katkı verdi hem de orta sahadaki enerjisiyle ön plana çıktı.
