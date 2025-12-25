Anthony Dennis transferinde Galatasaray’a 3 rakip! İşte o takımlar

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Almanya'dan RB Leipzig ve Union Berlin, İspanya'dan ise Sevilla Anthony Dennis için ciddi şekilde nabız yoklamaya başladı. Süper Lig'de de Galatasaray'ın gündeminde yer alan genç orta saha için Göztepe'nin talebi 10 milyon Euro seviyesinde.