Aly Malle Fırtına’da

İç transferde atağa kalkan Trabzonspor, dış takviyede de gaza bastı. Bordo-mavili ekip, Balıkesirsporlu kanat oyuncusu Aly Malle ile prensip anlaşmasına vardı. Transferi ise Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı bizzat açıkladı. Dağlı, "Trabzonspor'la ilk görüşmemizi yaparak prensip anlaşmasına vardık. Aly Malle'nin Trabzonspor'a transferi için görüşmeleri tamamlayıp resmi imzaları atacağız" dedi. Dağlı, bordo-mavili takımın genç oyuncuları Serdar Güncü ile de yakından ilgilendiklerini sözlerine ekledi.