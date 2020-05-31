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31 Mayıs 2020, Pazar
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Fırtına’da

Aly Malle Fırtına’da

Bordo-mavili kulüp, 22 yaşındaki kanat oyuncusu ile anlaştı. Transferi Başkanı bizzat açıkladı.

İç transferde atağa kalkan , dış takviyede de gaza bastı. Bordo-mavili ekip, Balıkesirsporlu kanat oyuncusu ile prensip anlaşmasına vardı. Transferi ise Başkanı bizzat açıkladı. Dağlı, "Trabzonspor'la ilk görüşmemizi yaparak prensip anlaşmasına vardık. Aly Malle'nin Trabzonspor'a transferi için görüşmeleri tamamlayıp resmi imzaları atacağız" dedi. Dağlı, bordo-mavili takımın genç oyuncuları Serdar Güncü ile de yakından ilgilendiklerini sözlerine ekledi.

  1. 31.5.2020
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