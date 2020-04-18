Trabzonspor Serdar Gürler'in menajeriyle temasa geçti!
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen Serdar Gürler'e Trabzonspor kanca attı. Bordo-mavili takımın yıldız futbolcunun menajeriyle temasa geçtiği öne sürülürken, İzmir ekibi de 28 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda tutmak istiyor. Bu transferde Serdar Gürler'in yapacağı tercih belirleyici olacak.
Göztepe geçen sezonun devre arasında İspanya'nın Huesca takımında kiraladığı Serdar Gürler'in bonservisini almak istiyor. Ancak bu transferde Trabzonspor'un devreye girdiği öğrenildi.
Bordo-mavili ekibin de Serdar'ı gelecek sezon kadrosuna dahil etmek istediği ve tecrübeli oyuncunun menajeriyle temasta olduğu ileri sürüldü.
Elini çabuk tutmaya çalışan Göztepe'nin ise Serdar'la en kısa sürede bir görüşme sağlanması bekleniyor.
Bu sezon 22 maça çıkan Serdar 1863 dakika sahada kalıp takımın en skorer ismi oldu. Serdar 6 kez fileleri havalandırıp, 5 de asist yaptı.
- 18.04.2020
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