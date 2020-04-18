Trabzonspor Serdar Gürler'in menajeriyle temasa geçti! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
18 Nisan 2020, Cumartesi
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Haberler Trabzonspor Menajeriyle temasa geçildi! Süper Lig'in yıldızı...

'in menajeriyle temasa geçti!

Trabzonspor Serdar Gürler'in menajeriyle temasa geçti!

ekiplerinden 'de forma giyen 'e kanca attı. Bordo-mavili takımın yıldız futbolcunun menajeriyle temasa geçtiği öne sürülürken, ekibi de 28 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda tutmak istiyor. Bu transferde Serdar Gürler'in yapacağı tercih belirleyici olacak.

geçen sezonun devre arasında 'nın Huesca takımında kiraladığı 'in bonservisini almak istiyor. Ancak bu transferde 'un devreye girdiği öğrenildi.

Bordo-mavili ekibin de Serdar'ı gelecek sezon kadrosuna dahil etmek istediği ve tecrübeli oyuncunun menajeriyle temasta olduğu ileri sürüldü.

Elini çabuk tutmaya çalışan Göztepe'nin ise Serdar'la en kısa sürede bir görüşme sağlanması bekleniyor.

Bu sezon 22 maça çıkan Serdar 1863 dakika sahada kalıp takımın en skorer ismi oldu. Serdar 6 kez fileleri havalandırıp, 5 de asist yaptı.

  1. 18.04.2020
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