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10 Nisan 2020, Cuma
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Sörloth'tan 'a ' usulü' cevap! | İZLE

Sörloth'tan Uğurcan Çakır'a 'Norveç usulü' cevap! | İZLE

'un Norveçli yıldızı , takım arkadaşı 'ın mutfakta karşılık vererek evinde yemek yaptı. usulü taco hazırlayan Sörloth, 'a pası atarak genç oyuncudan geleneksel bir yemeği yapmasını istedi.

corona virüsü nedeniyle karantina günlerini evde geçiren Trabzonsporlu oyuncular, kendilerine verilen özel antrenman programlarını yerine getirerek, boş vakitlerde ise zamanlarını mutfakta yemek yaparak geçiriyorlar. Bordo-mavili kulübün geçtiğimiz günlerde hayata geçirdiği 'mutfak pasları' konuğu bu kez takımın golcü oyuncusu oldu. Takım arkadaşı 'ın mutfakta karşılık veren Sörloth, 'te cuma günleri gelenek haline gelen taco yaptı.

"YEMEĞİ YAPMAYAN TEMİZLİK YAPIYOR!"

Yemeğe başlamadan önce elleri yıkamanın çok önemli olduğunu belirten Norveçli oyuncu, "Cuma günleri Norveç'te taco yapmak bir gelenektir. Bugün de cuma ve ben de onu yapmayı deneyeceğim. İlk önce 20 saniye ellerimizi yıkamalıyız. Yaşadığım şehre bağlı olarak hep değişiyor. Çünkü 'da yaşarken, çok sayıda restaurant vardı. Gayet iyi restaurantlardı neredeyse her gün yemeği dışarıda yerdim. 'da yaşarken de neredeyse her gün yemeği evde kendim hazırlardım. Kız arkadaşım da ben de yemek yapmayı seviyoruz. Dolaysıyla dönüşümlü olarak yapıyoruz. Yemeği yapmayan sonrasında temizliği yapmak zorunda. O yüzden yemeği yapan kişi olmak daha avantajlı" dedi.

Her zaman yemek programları izlediğini belirten golcü oyuncu, "Her şef 'Temizleye temizleye devam et' der. Çünkü eğer mutfak dağınıksa, güzel gözükmez. Babamı da hatırlıyorum, 'temizlemeye devam etmeye' çılgınlar gibi uyar. O yüzden ben de temiz bir mutfak seviyorum" dedi.

Norveç usulü tacoyu hazırlayan Sörloth, takımın genç oyuncu 'a pası atarak, genç oyuncudan geleneksek bir yemeği görmek istediğini belirtti.

Sörloth'tan Uğurcan Çakır'a 'Norveç usulü' cevap!

  1. 10.04.2020
  2. Güncelleme: 10.04.2020 20:06
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Sörloth'tan Uğurcan Çakır'a 'Norveç usulü' cevap! | İZLE haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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