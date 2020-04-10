Oyuncular, sahada bir birlerine attıkları paslara ara verirken, mutfaklarda yaptıkları yemeklerle birbirlerine meydan okumaya başladı.
Doğan Erdoğan'ın meydan okumasını kabul eden Uğurcan, eşi Kübra Çakır ile mutfağa girerek et sote yaptı. Yemek malzemelerini hazırladıkları sırada marketten aldıkları bütün yiyecekleri yıkamaları gerektiğini belirten başarılı kaleci, bekar arkadaşlarına da evliliği tavsiye etti. 24 yaşındaki yıldız, "Alex gol atmaya benzemez. Hünerlerini görmek istiyoruz" diyerek Sörloth'a meydan okudu.
- 10.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Uğurcan Çakır'dan Sörloth'a: Gol atmaya benzemez! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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