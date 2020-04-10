Uğurcan Çakır'dan Sörloth'a: Gol atmaya benzemez!

Doğan Erdoğan'ın meydan okumasını kabul eden Uğurcan, eşi Kübra Çakır ile mutfağa girerek et sote yaptı. Yemek malzemelerini hazırladıkları sırada marketten aldıkları bütün yiyecekleri yıkamaları gerektiğini belirten başarılı kaleci, bekar arkadaşlarına da evliliği tavsiye etti. 24 yaşındaki yıldız, "Alex gol atmaya benzemez. Hünerlerini görmek istiyoruz" diyerek Sörloth'a meydan okudu.