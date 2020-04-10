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10 Nisan 2020, Cuma
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Haberler Trabzonspor Uğurcan Çakır'dan Sörloth'a: Gol atmaya benzemez!

Çakır'dan 'a: Gol atmaya benzemez!

Uğurcan Çakır'dan Sörloth'a: Gol atmaya benzemez!

Oyuncular, sahada bir birlerine attıkları paslara ara verirken, mutfaklarda yaptıkları yemeklerle birbirlerine meydan okumaya başladı.

Doğan Erdoğan'ın meydan okumasını kabul eden , eşi Kübra Çakır ile mutfağa girerek et sote yaptı. Yemek malzemelerini hazırladıkları sırada marketten aldıkları bütün yiyecekleri yıkamaları gerektiğini belirten başarılı kaleci, bekar arkadaşlarına da evliliği tavsiye etti. 24 yaşındaki yıldız, "Alex gol atmaya benzemez. Hünerlerini görmek istiyoruz" diyerek 'a meydan okudu.

  1. 10.4.2020
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