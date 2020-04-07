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07 Nisan 2020, Salı
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Tarihten bir yaprak

Tarihten bir yaprak

1990-91 sezonunda ön eleme turunda İrlanda'nın takımını geçerek 1. tura yükselen , İspanyol devi ile eşleşti.

1990-91 sezonunda ön eleme turunda İrlanda'nın takımını geçerek 1. tura yükselen , İspanyol devi ile eşleşti. Barcelona'yı ilk maçta Hamdi'nın golüyle 1-0 yenen " Fırtınası" tarihi bir başarıya daha imza attı. Ancak bu karşılaşmanın rövanşında güçlü rakibine 7-2 yenilerek Avrupa'ya veda etmişti.
  1. 7.4.2020
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