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07 Nisan 2020, Salı
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Rakamların dili

Rakamların dili

Fırtına, yönetiminde 'nda da başarılı sonuçlar alıp, 6 sezon sonra yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Fırtına, yönetiminde 'nda da başarılı sonuçlar alıp, 6 sezon sonra yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Hüseyin Çimşir, bordo-mavili takımda görev yapan son 10 teknik adam içinde liderlik yaşayan ilk çalıştırıcı ol- 6 mayı başardı.

Son olarak teknik direktör yönetiminde 2010-11'in 29. haftasında liderlik gören Fırtına, daha sonra bunu tekrarlayamadı.
  1. 7.4.2020
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