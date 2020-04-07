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07 Nisan 2020, Salı
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Pas değil güdümlü füze

Pas değil güdümlü füze

ilk 26 haftada 9 bin 317’si isabetli toplam 11 bin 364 pas attı.

2019-20 Cemil Usta Sezonu'nun 26 haftalık bölümü geride kalırken, takımlardaki istatistikler de dikkat çekiyor. 'un geride kalan haftalarda en çok paslaşmada başarı sağladığı ortaya çıktı. Bordo-mavililer bölgelere göre paslaşmada, rakip yarı sahada yüzde 74.6, kendi yarı sahasında yüzde 90.1'lik bir paslaşma oranıyla en üst sıralarda yer almayı başaran ekip oldu. Toplam pas sayısı 11 bin 364 olarak gerçekleşen , bu paslardan 9 bin 317'sini isabetle sonuçlandırdı. Trabzonspor'un 90 dakikadaki pas sayısı ise 437 olarak gerçekleşti. devinin uzun paslardaki başarı oranı ise yüzde 47.6. İleriye paslaşma oranında yüzde 36, geriye yüzde 14, sağ tarafa yüzde 25.2 ve sol tarafa da yüzde 24.2 oranında pas yüzdesi gerçekleştiren Trabzonspor, maç başına akan oyun ortasında 289, isabetli ortalarda yüzde 70'lik bir başarı gösterdi.
  1. 7.4.2020
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