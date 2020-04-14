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Trabzonspor'da Sturridge'in yerine Premier Lig'den 3 aday

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor'da tüm hesaplar şampiyonluğa göre yapılıyor. Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşarak Şampiyonlar Ligi'nde yeniden boy göstermek isteyen Trabzonspor, Sturridge'in yerini yine Premier Lig'den doldurmak istiyor. Potansiyeli yüksek futbolculara yönelen Trabzonspor'da 3 isim öne çıktı. Trabzonspor bu isimler için transfer politikasını da belirledi. İşte o isimler ve son gelişmeler...

14 Nisan 2020 Salı 23:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





