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Trabzonspor'da Sturridge'in yerine Premier Lig'den 3 aday
Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor'da tüm hesaplar şampiyonluğa göre yapılıyor. Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşarak Şampiyonlar Ligi'nde yeniden boy göstermek isteyen Trabzonspor, Sturridge'in yerini yine Premier Lig'den doldurmak istiyor. Potansiyeli yüksek futbolculara yönelen Trabzonspor'da 3 isim öne çıktı. Trabzonspor bu isimler için transfer politikasını da belirledi. İşte o isimler ve son gelişmeler...
14 Nisan 2020 Salı 23:39
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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra ülkemizi de etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle Süper Lig'e ara verilmişti.
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Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, lige verilen bu arada transfer çalışmalarına gaz verdi.
Bordo-mavililer Alexander Sörloth gibi potansiyeli yüksek ama Premier Lig'de istediği başarıyı yakalayamayan yıldız futbolculara yönelme kararı aldı.
Sturridge'nin ayrılığının ardından bu bölgeyi yıldız bir isimle doldurmak isteyen Trabzonspor, adaylarını da belirledi.
Trabzonspor'ın transfer politikası ise yine aynı fakat bu kez gündemde olan yıldızların bonservis bedelinin yüksek olmasından dolayı opsiyonlu kiralama gündemde değil.