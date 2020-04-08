Erce Kardeşler'den transfer açıklaması!
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da forma giyen başarılı file bekçisi Erce Kardeşler önemli açıklamalarda bulundu. Birçok takımın transfer listesinde bulunan 26 yaşındaki kaleci Trabzon'dan ev aldığını ve bordo-mavili renklere uzun yıllar hizmet vermek istediğini söyledi.
Hem Türkiye'den hem de Avrupa'dan birçok takımın radarında iken bordo-mavili takımı tercih eden başarılı kaleci Trabzonspor formasını giyinmenin kendisi için hem gurur hem de mutluluk kaynağı olduğunu söyledi. Başarılı eldiven tarihi ve mazisi ile böylesine büyük bir kulüpte olmaktan dolayı yaşadığı mutluluğu anlatırken, "Bu kulübün ismiyle, renkleriyle anılıyor olmak benim için en büyük onur ve gurur" dedi.
"TRABZON'DAN EV ALDIM"
Bordo-mavili forma altında uzun yıllar hizmet etmek istediğine vurgu yapan başarılı eldiven, ''Daha önce de söylemiştim, burası benim yeni ailem. Her fırsatta Trabzon'un yeni yerlerini keşfetmeye çalışıyorum. Trabzon'dan bir ev aldım, umarım en kısa sürede de o evime taşınırım. O zaman ailem de daha sık yanımda olabilecek. Bu da benim buradan bir yere gitmek istemediğimin en önemli göstergesi. Trabzon'dayım ve uzun yıllar burada kalıp bu formayla hizmet etmek istiyorum" şeklinde konuştu.
"MUTFAKTAN KAÇTIM"
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında kulüp tarafından hazırlanan videoyla taraftara ve vatandaşlara "Evde kal" çağrısında bulunularak, futbolcuların videoları paylaşılırken, Erce mutfaktan kaçan isim oldu. başarılı eldiven, ''Yemek konusunda çok iyi değilim. Ben omlet, tost, makarna gibi daha basit yiyecekleri yapabiliyorum. O yüzden takım arkadaşlarımdan bu konuda beni es geçmelerini istedim" diye konuştu.
- 08.04.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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