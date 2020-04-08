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Transfer! Alexander Sörloth için Zidane ve Frank Lampard...

Son dakika transfer gelişmesi... Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'dan Trabzonspor'a kiralık transferi gerçekleşen Alexander Sörloth, attığı gollerle bordo mavilileri zirveye taşırken, Avrupa'da da nam salmaya devam etti. Corona virüsü (koronavirüsü) sebebiyle Avrupa'nın majör ligleri tatil edilmesine karşın, kulüpler, transfer harekatlarına devam ederken, listelerindeki isimlerle temasa geçmeye başladı. Buna göre Trabzonspor'un Norveç'li golcüsü Sörloth için de, Avrupa'nın dev kulüpleri, randevu almaya başladı. Peki, Sörloth'u hangi takımlar transfer etmek istiyor? İşte detaylar ve yaşananlar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

8 Nisan 2020 Çarşamba 12:22 Güncelleme: 08.04.2020 12:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





