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Transfer! Alexander Sörloth için Zidane ve Frank Lampard...
Transfer! Alexander Sörloth için Zidane ve Frank Lampard...
Son dakika transfer gelişmesi... Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'dan Trabzonspor'a kiralık transferi gerçekleşen Alexander Sörloth, attığı gollerle bordo mavilileri zirveye taşırken, Avrupa'da da nam salmaya devam etti. Corona virüsü (koronavirüsü) sebebiyle Avrupa'nın majör ligleri tatil edilmesine karşın, kulüpler, transfer harekatlarına devam ederken, listelerindeki isimlerle temasa geçmeye başladı. Buna göre Trabzonspor'un Norveç'li golcüsü Sörloth için de, Avrupa'nın dev kulüpleri, randevu almaya başladı. Peki, Sörloth'u hangi takımlar transfer etmek istiyor? İşte detaylar ve yaşananlar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
8 Nisan 2020 Çarşamba 12:22
Güncelleme: 08.04.2020 12:39
Trabzonspor'un Norveç'li golcüsü Alexander Sörloth için savaş büyüyor... Sezon başında Premier Lig ekibi Crystal Palace'dan kiralanan golcü futbolcu, attığı gollerle Karadeniz ekibinin adeta kahramanı olmuştu.
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Bordo mavililerin şampiyonluk hasretine son vermek için var gücüyle çalışan ve bunu her seferinde dile getiren Sörloth, diğer yandan da Avrupa transfer piyasasını iyiden iyiye kızıştırmaya başlamış durumda.
Geleceğine ilişkin yaptığı konuşmalarda kendisine olan ilginin farkında olduğunu ancak Trabzonspor'a bağlılığını dile getiren Norveç'li golcü, daha önce yaptığı konuşmasında Real Madrid'in ilgisini doğrular nitelikte sözler sarf etmişti.
SADECE REAL YOK!
Voetbalnieuws.be adlı internet sitesinde Sörloth'u transfer etmek isteyen takımların bilgileri detaylı olarak verildi.
Sürpriz denilebilecek kulüplerin de yer aldığı listede son tercihin Trabzonspor tarafından verileceği belirtilirken, kulüplerin yanı sıra, kulüp menajerlerinin de Sörloth için büyük bir transfer rekabetine girdiği de bu şekilde ortaya çıkmış oldu.