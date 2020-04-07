İtalya'dan çarpıcı detay! Alexander Sörloth ve Cristiano Ronaldo... - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Nisan 2020, Salı
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Haberler Galeri İtalya'dan çarpıcı detay! Alexander Sörloth ve Cristiano Ronaldo...

İtalya'dan çarpıcı detay! Alexander Sörloth ve Cristiano Ronaldo...

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve kısa süre içerisinde Avrupa dahil olmak üzere tüm dünyaya yayılan coronavirüsü (koronavirüsü), binlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep olurken, Türkiye dahil olmak üzere Avrupa'nın önde gelen liglerinin de durdurulmasına sebep olmuştu. Türkiye ve dünyada, 'futbol ligleri şu anda olduğu gibi tescil edilmeli mi?' tartışmaları sürereken, İtalya'da La Gazzetta dello Sport, gol krallığına ilişkin önemli bir bilgi paylaştı. İşte o detay ve Alexander Sörloth - Cristiano Ronaldo'nun istatistiki benzerliği...
7 Nisan 2020 Salı 16:02 Güncelleme: 07.04.2020 16:18
İtalya'dan çarpıcı detay! Alexander Sörloth ve Cristiano Ronaldo...

Corona virüsü (koronavirüsü) sebebiyle Türkiye dahil olmak üzere dünyanın bir çok liginde ara verilirken, kamuoyunda 'ligler şu anda olduğu gibi tescil edilmeli mi?' sorusu tartışılmaya başlandı.

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İtalya'dan çarpıcı detay! Alexander Sörloth ve Cristiano Ronaldo...

Türkiye Futbol Federasyonu şu anda bu konuda net bir karar vermezken, İtalya'dan La Gazzetta dello Sport, konu ile ilgili önemli bir haberi okuyucularına aktardı.

İtalya'dan çarpıcı detay! Alexander Sörloth ve Cristiano Ronaldo...

Şu anda, Avrupa'da liglerin tescil edilmesi halinde gol kralı ve şampiyonların kimlerin olacağı listelendiği haberde, Trabzonsporlu Alexander Sörloth ve Juventus'ta forma giyen Portekizli süperstar Ronaldo detayı dikkat çekti.

İtalya'dan çarpıcı detay! Alexander Sörloth ve Cristiano Ronaldo...

İşte liglerin şu anda tescil edilmesi durumunda Avrupa'da oluşacak gol krallığı listesi ve o detay;

İtalya'dan çarpıcı detay! Alexander Sörloth ve Cristiano Ronaldo...

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