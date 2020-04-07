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İtalya'dan çarpıcı detay! Alexander Sörloth ve Cristiano Ronaldo...

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve kısa süre içerisinde Avrupa dahil olmak üzere tüm dünyaya yayılan coronavirüsü (koronavirüsü), binlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep olurken, Türkiye dahil olmak üzere Avrupa'nın önde gelen liglerinin de durdurulmasına sebep olmuştu. Türkiye ve dünyada, 'futbol ligleri şu anda olduğu gibi tescil edilmeli mi?' tartışmaları sürereken, İtalya'da La Gazzetta dello Sport, gol krallığına ilişkin önemli bir bilgi paylaştı. İşte o detay ve Alexander Sörloth - Cristiano Ronaldo'nun istatistiki benzerliği...

7 Nisan 2020 Salı 16:02 Güncelleme: 07.04.2020 16:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





