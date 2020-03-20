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20 Mart 2020, Cuma
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Haberler Trabzonspor Sturridge ile Mikel ayrıldı

ile Mikel ayrıldı

Sturridge ile Mikel ayrıldı

Takımdan gönderilen 10 milyon euro ve ise 1.5 milyon euro'luk piyasa değerine sahipti.

Takımdan gönderilen 10 milyon euro ve ise 1.5 milyon euro'luk piyasa değerine sahipti. Bu iki isimden sonra piyasa toplam değeri 90 milyondan 78.5 milyon euro'ya indi. Fırtına, 101 milyon euro ile zirvede olan ve 81.5 milyon euro ile 2. sırada bulunan 'nin ardından üçüncü en değerli takım.

  1. 20.3.2020
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