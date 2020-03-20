Sturridge ile Mikel ayrıldı
Takımdan gönderilen Sturridge 10 milyon euro ve Obi Mikel ise 1.5 milyon euro'luk piyasa değerine sahipti.
Takımdan gönderilen Sturridge 10 milyon euro ve Obi Mikel ise 1.5 milyon euro'luk piyasa değerine sahipti. Bu iki isimden sonra piyasa toplam değeri 90 milyondan 78.5 milyon euro'ya indi. Fırtına, 101 milyon euro ile zirvede olan Galatasaray ve 81.5 milyon euro ile 2. sırada bulunan Fenerbahçe'nin ardından üçüncü en değerli takım.
- 20.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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