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19 Mart 2020, Perşembe
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İlk devreyi solladı

İlk devreyi solladı

'in çıktığı 9 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Fırtına, ligin ilk 9 haftasında sergilediği performansı geride bıraktı.

Süper Lig'in çıktığı 9 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Fırtına, ligin ilk 9 haftasında sergilediği performansı geride bıraktı. İlk yarının 9 haftalık bölümünde 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak hanesine 16 puan yazdıran bordo-mavililer, ikinci yarının geride kalan 9 haftalık bölümünde ise 6 galibiyet, 3 beraberlik alarak 21 puan topladı ve ligin ilk 9 haftasında aynı rakiplerine karşı oynadığı müsabakalara göre daha iyi performans sergiledi.
  1. 19.3.2020
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