Sörloth fizyoterapist eşliğinde çalıştı!
Trabzonspor'un sezon başında İngiltere'nin Crystal Place takımından kiraladığı Norveçli santrafor Alexandr Sörloth, takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalışmalar gerçekleştirdi.
Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan bordo-mavililerin golcüsü Alexander Sörloth takımdan ayrı çalıştı.
Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü saat 16.00'da Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan Trabzonspor, bu maça yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan çalışmada Yeni Malatyaspor maçında ilk on birde forma giyen oyuncular günü izinli olarak geçirdi. Diğer oyuncular ise toparlanma çalışmaları gerçekleştirdi.
SÖRLOTH ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor ile oynadığı Süper Lig 19. hafta erteleme mücadelesinin 39. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Alexander Sörloth'un, bugün çekilen MR'ında sonucun temiz çıktığı belirtildi. Ayağındaki ağrısı geçtiği belirtilen oyuncu, bugün takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalışmalar gerçekleştirdi. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
- 13.03.2020
- Watford'un hocasından Boris Johnson'ı şok eden koronavirüs tepkisi! "Liderlik eksikliği var"
- Ahmet Ağaoğlu: Verilen kararın destekçisiyiz
- Paris Saint Germain'den koronavirüs önlemi! İptal...
- Flaş! Koronavirüs sebebiyle askıya alınan Litvanya Ligi'nde şampiyon açıklandı
- Trabzonspor'dan Alexander Sörloth için resmi açıklama! Medipol Başakşehir maçında...
- Hıncal Uluç: Fenerbahçe yönetiminde futboldan anlayan birisi var mı?
- Erman Toroğlu: Zekeriya Alp hakem kadrosunu değiştirirken kelleyi verebilir
- Erman Toroğlu: Türkiye'de hakemler koronavirüsten daha tehlikeli
- Diego Costa'nın koronavirüs şakası şaşırttı!
- Alay etmişti! Rudy Gobert koronavirüse yakalandı
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sörloth fizyoterapist eşliğinde çalıştı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.