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13 Mart 2020, Cuma
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Haberler Trabzonspor Ahmet Ağaoğlu: Verilen kararın destekçisiyiz

: Verilen kararın destekçisiyiz

Ahmet Ağaoğlu: Verilen kararın destekçisiyiz

Başkanı , koronavirüs nedeniyle 'de maçların seyircisiz oynanması kararını desteklediklerini söyledi. İşte Ağaoğlu'nun açıklamaları...

Kulübü Başkanı , koronavirüs tedbirleri kapsamında 'de karşılaşmaların Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması kararını değerlendirdi. Ahmet Ağaoğlu, "Biz alınan kararın destekçisiyiz. Böyle durumlarda alınan kararları desteklememiz ve uygulanması için de yardımcı olmamız gerekiyor. Herkesin kendisine göre doğrusu var ama topyekûn doğru tektir. Herkes farklı tekliflerde bulunabilir ama toplumun yararına verilen kararlar desteklenmeli. Bu evrensel bir sağlık olayı. Bu gibi kararlarda birlik olunması gerekiyor. Ülkemizde de bu şekilde karar alındıysa bunu desteklememiz gerekiyor. Verilen karar neyse biz ona uyarız. Bu bir sağlık olayı" dedi.

  1. 13.03.2020
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